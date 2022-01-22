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E Okul karne sorgulama! E Okul girişi ve karne notu sorgulama ekranı: e-Okul karne notu öğrenme, takdir teşekkür belgesi sorgulama nereden, nasıl?

E Okul karne girişi ve karne notu sorgulama! e-Okul karne notu öğrenme nereden, nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Ocak Cuma günü birinci dönem karnelerini aldı, milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili başladı. 21 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze olarak düzenlenen karne töreninin ardından dağıtılan karneler e-Okul sistemi üzerinden online olarak da görüntülenebiliyor. E Okul karne girişi ve karne notu sorgulama! e-Okul karne notu öğrenme nereden, nasıl öğrenilir?

22.01.2022 - 10:42 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Günlerdir heyecanla beklenen karne günü geldi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı dün sona erdi. Birinci dönem karnelerini alıp yarı yıl tatiline çıkan öğrenciler 6 Şubat tarihine kadar tatilin tadını çıkaracak. 21 Ocak Cuma günü okullarda düzenlenen karne törenlerine katılamayan ve karnesinin baskısını alamayan öğrenciler e-Okul karne görüntüleme ekranını araştırıyor. Bilindiği gibi e-Okul not görüntüleme sistemi sayesinde öğrenciler e-Okul karne notu sorgulama yaparak karnelerini e-karne olarak görebiliyor. İşte e-Okul giriş ve karne notu sorgulama 

  • E-OKUL DİJİTAL KARNE GÖRÜTÜLEME 

    Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdi, e-Okul not girişi tamamlandı. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem karneleri belli oldu. Bilindiği gibi öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.

    Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

    E OKUL GİRİŞ VE DİJİTAL KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • e-Okul online sistemi aracılığı ile öğrenciler sadece karne notlarına değil Takdir ve Teşekkür belgelerine de erişebilecek. 

    E OKUL GİRİŞ VE DİJİTAL KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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