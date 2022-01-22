Günlerdir heyecanla beklenen karne günü geldi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı dün sona erdi. Birinci dönem karnelerini alıp yarı yıl tatiline çıkan öğrenciler 6 Şubat tarihine kadar tatilin tadını çıkaracak. 21 Ocak Cuma günü okullarda düzenlenen karne törenlerine katılamayan ve karnesinin baskısını alamayan öğrenciler e-Okul karne görüntüleme ekranını araştırıyor. Bilindiği gibi e-Okul not görüntüleme sistemi sayesinde öğrenciler e-Okul karne notu sorgulama yaparak karnelerini e-karne olarak görebiliyor. İşte e-Okul giriş ve karne notu sorgulama