LGS nakil işlemleri devam ediyor. İlk yerleştirmede yerleşemeyenler şansını e okul üzerinden ikinci başvuru için deneyecekler. İkinci nakil başvuruları ise bugün sona eriyor. Lise nakil başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin saat 17.00'a kadar başvuru da bulunması gerekir.

Lise nakil başvuru işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından e okul üzerinden "https://e­-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci, önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları, 10 Ağustos Cumartesi günü duyurulacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.



Daha sonra hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemi; öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin kullanımına açıktır. Sistem üzerinden öğretmenler not girişlerini yaparlar. Veliler ve öğrenciler de not bilgilerini E-Okul ile sorgulayabilirler. E-Okul; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, öğrencinin aldığı belgeler gibi bilgileri içerir. Bunlar dışında sistemde bulunan şube not ortalaması ile öğrencinin sınıf içerisindeki genel durumu karşılaştırılabilir.

E-Okul’a giriş için iki seçenek yer alır. Bunlar; E-Okul veli bilgilendirme sistemi ve E-Okul yönetim bilgi sistemidir. Veli bilgilendirme sistemi, veliler ve öğrenciler tarafından kullanılır. Giriş için, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası yeterlidir.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ



E-Okul yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul tarafından kendilerine verilen şifre ile giriş yapabilirler.