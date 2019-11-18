E okul giriş nasıl yapılır?

E-Okul VBS sistemi öğrencilerin ve velilerin sıklıkla kullandığı bir sistemdir. Bu E-Okul sisteminde öğrenciler ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilmektedir. Özellikle yazılı sonuçları, devamsızlık durumu, sınav giriş belgeleri gibi birçok sık kullanılan işlemler vardır.

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul'a giriş yöntemini detaylı anlatacağız. Yapmanız gereken işlemleri öncelikle aşağıdaki adımları teker teker uygulamak.

1. ADIM

Öncelikle bu linke tıklayarak E-OKUL GİRİŞ TIKLAYIN E-Okul giriş sayfasına erişmeliyiz.

2. ADIM

Karşımıza iki seçenek çıkacak. Biri "e-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ" ve "VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ" burada dikkat etmemiz gereken ise "VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ" üzerinden giriş yapmanız. Diğer giriş bölümü yöneticiler için.

3. ADIM

Bu alanda ilk doldurmanız gereken yer "Resimdeki Rakamlar". Güvenlik alanında yazan rakamları boşluğa yazmamız gerekir.

4. ADIM

Burası öğrencinin giriş alanı. Bu alanda öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girmeniz gerekir. "Öğrenci T.C. Kimlik Numarası" alanına yazmalısınız.

5. ADIM

Son olarak "Öğrenci Okul Numarası" alanına giriş bilgilerini yazmamız gerekir.

Artık E-Okul giriş için hazırız. Giriş yazısına tıklayarak sisteme giriş yapabiliriz.

ŞİFRENİZİ UNUTTUYSANIZ

ŞİFRE UNUTTUM

Yukarıdaki linke tıklayarak şifre yenileme sayfasına erişebilirsiniz.. Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.

Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.