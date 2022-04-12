E-kitabım mobil uygulaması hizmete girdi

Ülkemizde e-yayımcılık konusunda öncü bir çalışma olan e-kitabım mobil uygulaması hem vatandaşlarımızın e-kitaplardan ücretsiz olarak faydalanmasını hem de yayıncılık sektörünün yeni gelirler elde etmesini sağlayan iş modeli ile de özgün bir proje olarak dikkat çekiyor.
E-KİTABIM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLA
Bu proje kapsamında yayıncılık sektörü ile gücünü birleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 bine yakın eseri barındıran bir e-kitap koleksiyonu oluşturdu. Bu platformda hem özel yayınevlerinden satın alınan güncel, nitelikli ve çok okunan yayınlar hem de Bakanlık yayınları bulunuyor.
2022 yılı sonu itibarıyla E-Kitabım Mobil Uygulaması koleksiyonunda yer alan eser sayısının 4 bine yükseltilmesi hedefleniyor ve bu hedef doğrultusunda platformdaki kitap varlığı her geçen gün artıyor.
En gelişmiş e-kitap teknolojileriyle çalışan bu uygulama ile okuma listeleri oluşturulabiliyor, notlar alınabiliyor ve bunlar okur tercihlerine göre özelleştirebiliyor. Okurlar ayrıca beğendikleri yayınları, yazarları ve yayınevlerini listeleyebiliyor ya da bu kitaplardan istediklerini sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor ve arkadaşlarına kitap önerebiliyorlar. Bu uygulamada ayrıca detaylı aramalar yapılabiliyor, en çok okunan yazarlara ve yeni eklenen eserlere tek tıkla ulaşabiliyor.
Bu platform bir yandan nitelikli bir kitap koleksiyonunu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak önemli bir kamu hizmetini yerine getirmekte, bir yandan da özgün iş ve lisanslama modeliyle yayıncılık sektörüne yeni bir gelir kapısı açarak sektörün gelişimine ciddi katkı sağlamaktadır. Sektörümüze büyük hareketlilik getiren bu mobil uygulama ile daha ilk aşama alımları için ülkemizde kültür yayıncılığı alanında 5.000’e yakın yeni e-kitap üretilmesi sağlanmıştır.
Bu platformda eserleri yer alan yerli ve yabancı klasik ve çağdaş yazarlardan bazıları ise şunlardır:
Orhan Veli Kanık
Tarık Buğra
Necip Fazıl Kısakürek
Mehmet Akif Ersoy
Yunus Emre
Mevlana
Jo Nesbo
Jean Christophe Grange
Ömer Seyfettin
Yaşar Kemal
Adnan Özer
Tarık Tufan
Nuri Pakdil
Edgar Allan Poe
Victor Hugo
Ahmed Cevdet Paşa
Dostoyevski
Rasim Özdenören
Margaret Atwood
Haruki Murakami
Hakan Günday
Lev Tolstoy
Sabahattin Ali
Jack London
Franz Kafka
Barış Müstecaplıoğlu
Gülseren Budayıcıoğlu
Scott Fitzgerald
Fakir Baykurt
Bestami Yazgan
Ahmet Efe
Mustafa Ruhi Şirin
Cenab Şahabeddin
Ahmet Haşim
Enis Batur
Ziya Gökalp
Arif Nihat Asya
Peyami Safa
Cengiz Aytmatov
Yılmaz Öztuna
Cengiz Dağcı
Bahaeddin Ögel
Aytül Akal
Ahmet Murat
Hıfzı Topuz
George Orwell
Halit Ziya Uşaklıgil
Aslı Perker
Erhan Afyoncu
Alev Alatlı
İskender Pala
Teoman Duralı
Tuna Kiremitçi
Cahit Koytak
Sadi Şirazi
Ahmet Rasim
Nermin Bezmen
Cahit Zarifoğlu
Oscar Wilde
Defne Suman
Tess Gerritsen
Abbas Sayar
Umberto Eco
Peter Zudeick
Tevfik Fikret
Alejandro Zambra
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