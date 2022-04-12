E-kitabım mobil uygulaması hizmete girdi

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Ülkemizde e-yayımcılık konusunda öncü bir çalışma olan e-kitabım mobil uygulaması hem vatandaşlarımızın e-kitaplardan ücretsiz olarak faydalanmasını hem de yayıncılık sektörünün yeni gelirler elde etmesini sağlayan iş modeli ile de özgün bir proje olarak dikkat çekiyor.

E-KİTABIM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLA

Bu proje kapsamında yayıncılık sektörü ile gücünü birleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 bine yakın eseri barındıran bir e-kitap koleksiyonu oluşturdu. Bu platformda hem özel yayınevlerinden satın alınan güncel, nitelikli ve çok okunan yayınlar hem de Bakanlık yayınları bulunuyor.

2022 yılı sonu itibarıyla E-Kitabım Mobil Uygulaması koleksiyonunda yer alan eser sayısının 4 bine yükseltilmesi hedefleniyor ve bu hedef doğrultusunda platformdaki kitap varlığı her geçen gün artıyor.

En gelişmiş e-kitap teknolojileriyle çalışan bu uygulama ile okuma listeleri oluşturulabiliyor, notlar alınabiliyor ve bunlar okur tercihlerine göre özelleştirebiliyor. Okurlar ayrıca beğendikleri yayınları, yazarları ve yayınevlerini listeleyebiliyor ya da bu kitaplardan istediklerini sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor ve arkadaşlarına kitap önerebiliyorlar. Bu uygulamada ayrıca detaylı aramalar yapılabiliyor, en çok okunan yazarlara ve yeni eklenen eserlere tek tıkla ulaşabiliyor.

Bu platform bir yandan nitelikli bir kitap koleksiyonunu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak önemli bir kamu hizmetini yerine getirmekte, bir yandan da özgün iş ve lisanslama modeliyle yayıncılık sektörüne yeni bir gelir kapısı açarak sektörün gelişimine ciddi katkı sağlamaktadır. Sektörümüze büyük hareketlilik getiren bu mobil uygulama ile daha ilk aşama alımları için ülkemizde kültür yayıncılığı alanında 5.000’e yakın yeni e-kitap üretilmesi sağlanmıştır.

Bu platformda eserleri yer alan yerli ve yabancı klasik ve çağdaş yazarlardan bazıları ise şunlardır:

Orhan Veli Kanık

Tarık Buğra

Necip Fazıl Kısakürek

Mehmet Akif Ersoy

Yunus Emre

Mevlana

Jo Nesbo

Jean Christophe Grange

Ömer Seyfettin

Yaşar Kemal

Adnan Özer

Tarık Tufan

Nuri Pakdil

Edgar Allan Poe

Victor Hugo

Ahmed Cevdet Paşa

Dostoyevski

Rasim Özdenören

Margaret Atwood

Haruki Murakami

Hakan Günday

Lev Tolstoy

Sabahattin Ali

Jack London

Franz Kafka

Barış Müstecaplıoğlu

Gülseren Budayıcıoğlu

Scott Fitzgerald

Fakir Baykurt

Bestami Yazgan

Ahmet Efe

Mustafa Ruhi Şirin

Cenab Şahabeddin

Ahmet Haşim

Enis Batur

Ziya Gökalp

Arif Nihat Asya

Peyami Safa

Cengiz Aytmatov

Yılmaz Öztuna

Cengiz Dağcı

Bahaeddin Ögel

Aytül Akal

Ahmet Murat

Hıfzı Topuz

George Orwell

Halit Ziya Uşaklıgil

Aslı Perker

Erhan Afyoncu

Alev Alatlı

İskender Pala

Teoman Duralı

Tuna Kiremitçi

Cahit Koytak

Sadi Şirazi

Ahmet Rasim

Nermin Bezmen

Cahit Zarifoğlu

Oscar Wilde

Defne Suman

Tess Gerritsen

Abbas Sayar

Umberto Eco

Peter Zudeick

Tevfik Fikret

Alejandro Zambra