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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama E-ihracatın liderleri tekstil ve ev ürünleri - Teknoloji Haberleri

        E-ihracatın liderleri tekstil ve ev ürünleri

        Trendyol, mayıs ayına ilişkin e-ihracat verilerini açıkladı. Yerli satıcılar bu dönemde yaklaşık 2 milyon 'Made in Türkiye' etiketli ürünü sınır ötesine taşıdı. Dünya pazarlarında en fazla siparişi, tekstil ve ev ürünleri aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 13:46 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:46
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        E-ihracatın liderleri tekstil ve ev ürünleri
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        Trendyol ile e-ihracat gerçekleştirerek dünya pazarlarına açılan yerli üretici ve satıcılar başarılı satış performanslarını mayıs ayında da sürdürdüğünü açıkladı.

        Firmanın mayıs ayı verilerine göre Türk satıcılar e-ihracatta yaklaşık 2 milyon ürünü sınır ötesi pazarlarla buluşturdu. Tekstil ve ev ürünleri, en fazla sipariş alan ürün grupları olarak ön plana çıktı. Yerli satıcılar, Azerbaycan’da tişört, Körfez bölgesinde alt-üst takım, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ve DACH (Almanya ve Avusturya) bölgelerinde elbise ihtiyaçlarını karşıladı. Tekstil harici en büyük talebi alan ürünler tava, saklama kabı ve alez oldu. Türk ürünlerine en yoğun ilgiyi Azerbaycan ve Körfez bölgesi gösterdi. “Made in Türkiye” etiketli ürünlerin en fazla satıldığı şehirler Bakü, Riyadh, Jeddah, Dubai ve Bükreş.

        BURSA, DİKKAT ÇEKEN ŞEHİR OLDU

        Trendyol’un sunduğu e-ticaret deneyimi ile uluslararası pazarlara açılan şehirlere mayıs ayında Bursa liderlik etti. Bursa’yı, Adana, Gaziantep, Denizli ve Mersin takip etti.

        AZERBAYCAN'DA MEGA MAYIS ETKİSİ

        E-ihracata yönelik sağladığı uçtan uca hizmetler kapsamında Trendyol, yerli üretici ve satıcıları kampanyalarla desteklemeyi sürdürdü. Trendyol’un, Azerbaycan’a yönelik Mega Mayıs kampanyasının etkisiyle, Türkiye’den Azerbaycan’a yaklaşık 1 milyon ürün satışı gerçekleşti.

        Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarına taşıyan Trendyol, mikro ihracat çözümleriyle son bir yılda 90 bini aşkın satıcısını e-ihracatçı hale getirdi. Trendyol ile e-ihracat yapan yerli işletmeler 2023 yılında 650 milyon dolarlık ihracat hacmi gerçekleştirdi. Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol, son olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde e-ihracat kategorisinin şampiyonu olmuştu.

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