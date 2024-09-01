e-ihracatın geleceği İstanbul'daki zirvede şekillenecek

​​​​​​​Ticaret Bakanlığı himayesinde, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından organize edilen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile işbirliğiyle desteklenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX) 2024, 4-5 Eylül'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Zirve, dünya çapında e-ticaret ve e-ihracat sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirerek, e-ihracatın geleceğine dair önemli paylaşımlar ve stratejik işbirliklerine ev sahipliği yapacak.

Bolat, zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin e-ihracat hedefleri doğrultusunda Türk markalarının küresel pazarlarda bilinirliğinin sağlanması ve pazar paylarının artırılması amacıyla düzenlenecek söz konusu zirveye Walmart, Shopee, Jumia, Tmall, Reliance Group, About You gibi 30'a yakın dev pazaryerinin temsilcisinin katılacağını söyledi.

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Türkiye'de bir araya getirilecek pazaryerlerinin hacminin 1,5 trilyon doların üzerinde olduğunu dile getiren Bolat, "Global arenada e-ihracatın geleceğini şekillendirecek zirve, söz konusu platformların, dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaşma imkanı sunarken, Türk ihracatçılarının global pazarda daha güçlü bir yer edinmelerine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Bolat, "İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi"nin, yalnızca büyük pazaryerlerini değil, aynı zamanda yenilikçi girişimleri ve KOBİ'leri de bir araya getireceğine dikkati çekerek, "Zirve, e-ihracatta stratejik işbirliklerinin kurulmasına, yeni trendlerin ve teknolojik ilerlemelerin tartışılmasına olanak tanıyacak. Katılımcılar, global pazaryerlerinde yer almak için gerekli stratejileri öğrenmenin yanı sıra doğrudan bu pazaryerlerinin temsilcileriyle birebir görüşmeler yapma fırsatı bulacaklar." ifadelerini kullandı.