09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
e Devlet, ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. E-Devlet üzerinden yapılacak maske başvurularının dağıtımını ePTTAVM yapacak. Ancak bugün gelen son habere göre İstanbul'da maskelerin dağıtımını eczaneler üstleniyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma, pazar ve market gibi kalabalık yerlerde kullanılması zorunlu olan maskelerin ücretsiz temini için e Devlet üzerinden açılan başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Ücretsiz maske dağıtımı ve e-Devlet maske başvuru sayfası ile ilgili detaylar haberimizde...
ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU E-DEVLET'DE
Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.
E DEVLET MASKE BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMINI ECZANELER YAPACAK
İstanbul Eczacılar Odası ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Biz eczacılar, pandemiyle mücadelede en ön safta kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak, günlerdir fedakarca büyük bir çaba sarf ediyoruz. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir halkası olan bizler, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte yine önemli bir görev üstlendik. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır" denildi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Oda'dan yapılan açıklamada ücretsiz maske dağıtımı sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:
"Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.
Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.
20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.
Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.
Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.
Bulaş riskini azaltmak amacıyla maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde denetimsiz üretilmiş, sağlıksız maskelere mahkum edilen halkımıza 5236 eczanemiz ile ulaşılabilir ve güvenli maske temin etmek, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli bir sağlık hizmetidir. Tüm meslektaşlarımızın bu bilinç ve hassasiyetle mesleki yeminimizin gereğini yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur."
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