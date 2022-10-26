e-Devlet hakkında her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Öğrenilene göre taşınma sebebiyle ikametgahını değiştiren vatandaşlar en geç 20 iş günü içerisinde e-Devlet başvurusu ya da nüfus müdürlüklerinden başvuru yapmalı. Belirtilen süre içerisinde başvuru yapılmazsa 128 TL ceza işleme giriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...