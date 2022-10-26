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E-Devlet'e girip bunu yapmayan yandı! En az 128 en fazla 2.673 TL cezası var

Sık sık e-Devlet üzerinden yeni hizmetler duyuruluyor. Bu kapsamda yeni gelen bir uyarı da var. Taşınmadan dolayı ikametgahı değişen vatandaşlar e-Devlet ya da ilçe nüfus müdürlüklerine hemen başvurmalı! İşte detaylar...

Giriş: 26.10.2022 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • e-Devlet hakkında her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Öğrenilene göre taşınma sebebiyle ikametgahını değiştiren vatandaşlar en geç 20 iş günü içerisinde e-Devlet başvurusu ya da nüfus müdürlüklerinden başvuru yapmalı. Belirtilen süre içerisinde başvuru yapılmazsa 128 TL ceza işleme giriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

  • İKAMETGAH DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İkametgah değişimi için,

    Bildirim ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemini kullanarak yapabilirsiniz.

  • CEZALARI BULUNUYOR!

    İHA'da yer alan bilgiye göre, 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 2022 yılı için; Adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 128,00 TL, Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 2673,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

  • YURTDIŞINDA YAŞAYANLAR İÇİN İKAMETGAH DEĞİŞİMİ

    Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ise adres değişiklikleri için bulundukları yerin konsolosluğuna başvurabiliyor.

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