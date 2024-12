E-Devlet 16 yaşında

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dijitalleşmesi ve kamunun dijital yapıya geçiş sürecinin önemli araçlarından olan e-Devlet Kapısı'nın Bakanlık uhdesinde Türksat AŞ tarafından kurulduğunu anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2008'de açılışı gerçekleştirilen e-Devlet Kapısı'nın 16’ncı yılının kutladığına işaret eden Uraloğlu, hizmete alındığı günden bu yana bürokraside hizmet anlayışının hızlandırılarak, bürokrasinin tarihe karıştığının altını çizdi.

15 YAŞ ÜSTÜ HER 100 KİŞİDEN 96'SI E-DEVLET KAPISI ABONESİ

Bakan Uraloğlu, 16 yıl önce e-Devlet Kapısı'nın 22 hizmetle göreve başladığını anımsatarak “devletin kısa yolu 'türkiye.gov.tr”nin bugün itibarıyla bin 79 kuruma ait 8 bin 316 işleme ve 66 milyon 683 bin 837 kullanıcı sayısına ulaştığının altını çizdi. e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 100 kişiden 96’sının şu anda e-Devlet Kapısı abonesi olduğunun kaydeden Uraloğlu, “e-Devlet hizmet kullanım istatistikleri göz önüne alındığında gerek kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse vatandaşlara masraf teşkil edebilecek pek çok süreci de ortadan kaldırdı. Vatandaşlarımız ve devletimiz için hizmetlerde zaman, yol, evrak ve daha nice gider kalemi artık ortadan kalktı. Her yıl milyarlarca liralık tasarruf da sağlandı. Her gün 11 milyona yakın kullanıcı girişi olduğunu düşünürsek vatandaşlarımız için ne kadar önemli bir hizmet olduğu da ortaya çıkıyor” diye konuştu.