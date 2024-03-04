Temizlikseverler tartışıyor: Dyson süpürgenin avantajı ve dezavantajları nedir?
Dyson son zamanlarda özellikle elektrikli süpürge modelleri ile adını sıkça duyduğumuz bir isim. Birçok kullanıcı geleneksel elektrik süpürgelerine karşın, Dyson modellerini tercih ediyor. Ancak kullanıcıların tamamı süpürge hakkında aynı olumlu fikirleri paylaşmıyor. Birçok internet kullanıcısı, Dyson süpürgenin avantajı olduğu kadar dezavantajları olduğunu da öne sürüyor. İşte, Dyson süpürgelerine dair olan tartışmaya yakın bir mercek...
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Son zamanların oldukça popüler temizlik markalarından biri olan Dyson, özellikle elektrikli süpürgesi ile biliniyor. Birçok kullanıcı tarafından bu süpürgenin iyi özellikleri paylaşılıyor. Ancak bu görüşe katılmayan kullanıcılar da var. Sizler için Dyson elektrik süpürgesinin avantaj ve dezavantajlarını bir araya getirdik. İşte, Dyson almayı düşünenlere minik bir rehber...
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DYSON SÜPÜRGENİN OLUMLU ÖZELLİKLERİ
Dyson süpürgelerin bu kadar tercih edilmesini sağlayan bazı avantajları vardır. İşte, sizin için detaylar...
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1. FİLTRASYON
Dyson vakumu, hem HEPA filtreye hem de kapalı bir sisteme sahiptir. Örneğin siz veya evinizdeki herhangi birisi astım veya alerji sorunu yaşıyorsa HEPA filtresi bu alerjenleri havadan uzaklaştırabilir.
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2. BAKIM KOLAYLIĞI
Sosyal medyada kullanıcıları tarafından en çok konuşulan konu, bu süpürgenin yıkanmasına dair olan özelliğidir. Bazı insanlar bu işlemin yorucu olduğunu düşünürken bazıları ise bunun her kullanım sonrası gerekmediğinden daha iyi bir özellik olduğunu düşünüyor.
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Süpürgenin hazne kısmı dolana kadar temizlemek gerekmediğinden genel olarak bu özellik, artıları kısmında sayılabilir. Avantaj olarak sayılma sebebi ise haznenin suda yıkanabilir niteliği olmasından dolayı kirlendiğinde yenisini almanıza gerek kalmamasıdır.
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Bununla birlikte evdeki saçların toplandığı saç/ip sarımını kesmeniz gerektiğinde Torque Drive temizleme kafasındaki fırça rulosunu çıkarmak kolaydır. Ayrıca, torbasız bir süpürge olduğundan çanta satın almanıza gerek olmaması da iyi bir özellik olarak sayılabilir.
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3. GÜVENLİ ALET YERLEŞTİRMESİ
Süpürgeye bağlı olan aletler bu özellik sayesinde yerine oturur ve yalnızca kilitleme düğmesine basılarak çıkarılabilir. Bu durum el ünitesinin ucundaki ve çubuğun ucundaki aletler için geçerlidir, yani bu özellikle kullanım sırasında aletlerin düşmemeleri sağlanır.
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DYSON SÜPÜRGENİN OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ
Dyson süpürgelerin birçok olumlu özelliğinin yanı sıra kullanıcılara göre bazı eksi nitelikleri de vardır. İşte, sizin için o eksi özelliklerin detayları...
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1. UZUN ŞARJ SÜRESİ
Çok uzun bir şarj süresi olmasa da kullanıcılar tarafından genellikle dezavantaj olarak görülen bir özelliktir. Bu özelliğe göre makinenin tam şarj edilmesi 4,5 saat sürüyor, bu durum acil temizlik anlarında olumsuzluk yaratabildiğinden bazı kullanıcılar tarafından dezavantaj olarak nitelendiriyor.
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2. DEĞİŞTİRİLEMEYEN PİL
Bu, DC59 veya V6'dan modellerinden beri sorun olarak görülen bir özelliktir. Pil bittiğinde süpürmeye devam etmek için onu yeni şarj edilmiş bir pille değiştiremezsiniz. Dolayısıyla bu piller kolayca çıkarılıp değiştirilebilecek şekilde tasarlanmadığı için bazı kullanıcılar tarafından olumsuz özellik olarak görülebiliyor.
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3. GÜÇ İÇİN BASILI TUTMAK
Dyson bu tetikleyiciyi "çalışma süresini iyileştirme tetikleyicisi" olarak adlandırır ve buradaki asıl amaç parmağınızı tetikten çektiğiniz anda vakumun durmasıdır. Bu yaklaşım, süpürme sırasında bir yerden bir yere hareket ettiğinizde pil enerjisini boşa harcamaz ve dolayısıyla çalışma süresini uzatır.
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Ancak bazı kullanıcılar bu özelliğin uzun temizlik seansları sırasında parmaklarını yorduğunu düşündükleri için bu durumu eksi özellik olarak görebiliyorlar. Tetiği ''AÇIK'' konumda kilitlemenin bir yolu olmasını dileyen pek çok kişi var ancak şu anda böyle bir özellik bulunmuyor.
Kaynak: Vacuum Specialist, Getone Desk, Vacuum Cleaner Advisor
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