Son zamanların oldukça popüler temizlik markalarından biri olan Dyson, özellikle elektrikli süpürgesi ile biliniyor. Birçok kullanıcı tarafından bu süpürgenin iyi özellikleri paylaşılıyor. Ancak bu görüşe katılmayan kullanıcılar da var. Sizler için Dyson elektrik süpürgesinin avantaj ve dezavantajlarını bir araya getirdik. İşte, Dyson almayı düşünenlere minik bir rehber...