Diğer yandan kan bağışı yapmak yalnızca hasta olanların yaşamını kurtarmaz kan veren kişiye de pek çok fayda sağlar. Uzmanlar kan bağışının düzenli olması gerektiğini de ısrarla vurgulamaktadır. Düzen kan veren kişilerin kan hücreleri yenilenirken bağışıklıkları da kuvvetlenir. Bu içeriğimizde düzenli kan vermenin faydaları ile ilgili pek çok ayrıntılı bilgiyi sizinle paylaşacağız.

Kan Vermenin Faydaları

Kan vermek hem kan veren kişiye hem de hastalara oldukça faydalı bir eylemdir. Kan vermenin faydaları ile ilgili öne çıkanları sizler için listeledik;

Düzenli kan veren kişilerin kan yapmada görevli olan hücre ve organları uyarılmakta ve daha fazla kan üretimi ortaya çıkmaktadır.

Düzenli kan verenlerin kan hücreleri yenilenmekte ve kan miktarları da artmaktadır.

Düzenli kan vermenin vücutta kan akışının hızlanmasın faydası vardır.

Kan veren kişilerin psikolojileri de daha rahat olduğundan kendilerini huzurlu hissetmektedirler.

Kişi kendisinin de bir gün kana ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle düzenli olarak kan bağışında bulunursa kendisini daha mutlu hisseder.

Kan Vermenin Zararları

Kan vermenin vücuda sayısız faydası olmasına rağmen bazı kişilere zararı da olabilir. Kan vermenin zararları arasında öne çıkanları sizler için listeledik;

Bazı kişiler kan verme esnasında ya da sonrasında baş dönmesi ve mide bulantısı gibi sorunlar yaşayabilir.

Kan veren kişiler eğer tecrübeli değillerse strese girebilirler.

Kansızlık sorunu olan kimseler bir anda fazla kan verirse düşme ya da baygınlık gibi sorunlarla karşılaşabilirler.

Kişilerin vücutlarına bağlı olarak kan verme yüzünden eklemlerin sertleşmesi gibi problemler oluşabilir.

Strese bağlı olarak ya da aşırı kan kaybı yüzünden bazı kişilerde kan verme yüzünden terleme ya da titreme ortaya çıkabilir.

Kan Vermenin Önemi

Kan vermenin önemi herkes tarafından anlaşılsa muhtemelen herkes kan verme konusunda gönüllü olurdu. Örneğin kanaması olan bir hasta ameliyata girdiğinde bir anda ortalama sekiz ünite kan gereksinimi oluşabilmektedir. Böyle hastaların yaşamlarını kaybetmemesi için vücutlarının ihtiyacı olan kanın verilmesi hayatidir. Eğer düzenli kan bağışı olmazsa kanamalı hastaların hepsi yaşamını kaybederdi. Bu yüzden aslında kişi kan bağışında bulunurken birilerini kurtardığını ve yaşamlarını sürdürmesine destek verdiğini unutmamalıdır.

Kan Vermenin Beyne Faydaları

Kan bağışı çok faydalı bir eylemdir. Kan vermenin beyne faydaları da öne çıkanlar arasındadır. Kişi düzenli olarak kan verdiğinde yüksek tansiyon, yorgunluk ve baş ağrısından kurtulmaktadır. Bunlar da dolaylı olarak kişinin beyni için faydalıdır.

Kan Vermenin Kalbe Faydaları

Düzenli kan vermek kişinin organları için de çok faydalıdır. Örneğin kan vermenin kalbe faydaları uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Kan veren kişiler kalp ve damar hastalıkları ve ani kalp krizinden korunmaktadır. Kan şekerinin yükselmesi ve kolesterol gibi sorunların da azalmasına destek veren kan bağışı dolaylı olarak kalbin hızlı yorulmasını engellemektedir.

Kan Vermek Kilo Aldırır Mı?

Bazı kişiler kan vermek kilo aldırır mı diye merak ederler. Ancak uzmanların kan vermek kilo aldırır gibi bir açıklaması ya da bunu destekleyen bir araştırma yoktur. O nedenle kan vermenin kilo aldırdığı düşüncesi tamamen yanlıştır.

Kan Vermenin Şartları

Herkes kan vermek istese de aslında herkes kan veremez. Kan vermenin şartları vardır. Sizler için bunları sıraladık;

Kan vermek isteyen kişinin bulaşıcıya da kan hastalığı olmamalıdır.

19 yaşın altında ve 66 yaşın üstündeki kişiler kan veremez.

Kişi ilk defa kan verecekse 61 yaşın altında olmalıdır.

50 kilonun altında olan kişiler kan veremez.