Emekli maaşları, bilindiği üzere 6 ayda bir defa son zam dönemine göre 6 aylık enflayon farkına göre zam yapılıyor. Memur emeklileri ise 6 aylık enflasyon rakamına toplu sözleşme oranı da eklenerek zam yapılıyor. Ancak Ocak ayında memur emeklileri ve enflasyon oranına göre yapılan zam sonrası maaşı 2 bin 500 TL altında kalan emeklilere ek zam yapıldı. Temmuz ayında da buna benzer bir ek zam bekleniyor. İşte Bakan Vedat Bilgin'in açıklaması...