Plajın yakınında korkutan hortum

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum oluştu. Bir balıkçı teknesi hortumun kenarından geçerken, hortum denizin üzerinde kayboldu.

Öğleden sonra Akçakoca ilçesinde Değirmenağzı mevkisi açıklarında hortum oluştu. Hortum korku yaratırken, yaklaşık 300 metre açıkta büyüdü. Bir balıkçı teknesi hortumun yanından geçti.

Karaya yaklaşan hortum, 20 dakika sonra kayboldu.

Hortum, Değirmenağzı Plajı'nda bulunan kişilerin panik yaşamasına yol açtı.

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