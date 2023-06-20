Düzce'deki sağanakta mahsur kalan 9 kampçı kurtarıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kamp kuran 9 kişilik ekip, sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları bölgeden ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

AA'nın haberine göre; Sarıkaya köyü Sarıkaya Mağarası'nın içinden geçen derenin döküldüğü alanın yakınlarına kamp kuran öğrenci grubu, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Telefonla yardım isteyen 9 kişilik ekip için harekete geçen Yığılca Kaymakamlığı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli bölgeye ulaşarak 9 kişiyi mahsur kaldıkları bölgeden aldı.

Kampçılar, ilçe merkezine getirilerek öğrenci yurduna yerleştirildi.