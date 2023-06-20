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Düzce'de sağanak yağışta mahsur kalan 9 kampçı kurtarıldı

Düzce genelinde sağanak yağış etkili olurken Yığılca ilçesinde kurdukları kampta mahsur kalan 9 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak ilçe merkezindeki öğrenci yurduna yerleştirildi

Giriş: 20.06.2023 - 04:07 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de sağanak yağışta mahsur kalan 9 kampçı kurtarıldı
Düzce'deki sağanakta mahsur kalan 9 kampçı kurtarıldı
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AA

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kamp kuran 9 kişilik ekip, sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları bölgeden ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

AA'nın haberine göre; Sarıkaya köyü Sarıkaya Mağarası'nın içinden geçen derenin döküldüğü alanın yakınlarına kamp kuran öğrenci grubu, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Telefonla yardım isteyen 9 kişilik ekip için harekete geçen Yığılca Kaymakamlığı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli bölgeye ulaşarak 9 kişiyi mahsur kaldıkları bölgeden aldı.

Kampçılar, ilçe merkezine getirilerek öğrenci yurduna yerleştirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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