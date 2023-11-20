Düzce'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Düzce'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Beyciler Mahallesi 2423. Caddede L.B. idaresindeki otomobil, 1707. Caddeye dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen E.K. yönetimindeki pikap ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan E.A, F.M. ve B.C. yaralandı. Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.