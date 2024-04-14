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        Haberler Gündem Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

        Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 01:28 Güncelleme: 14.04.2024 - 01:28
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        Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Ş.S. idaresindeki otomobil ile V.Ö. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan S.Ş, H.Ş. ve S.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde yoğunluk oluşurken, bir süre tek şeritten verilen ulaşım araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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