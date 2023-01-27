Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Düzce'de balıkçılar umudunu havaların soğumasına bağladı

Düzce'nin sahil ilçesi Akçakoca'da havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi dolayısıyla balıkçıları olumsuz etkiledi

Giriş: 27.01.2023 - 23:06 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de balıkçılar umudunu havaların soğumasına bağladı
Umutlar havanın soğumasına kaldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balık avcılığının sıcak hava nedeniyle azaldığını söyledi.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesinin balık avcılığını olumsuz etkilediğini belirten Karakaş, "Hava sıcaklığının mevsim normallerin üstünde seyretmesi nedeniyle denizde avcılık olmadı. Yani balık sürüleri bir arada değil. Bu nedenle tezgahlarda balık fiyatları ciddi anlamda yüksek." diye konuştu.

Karakaş, umutlarını havaların soğumasına bağladıklarını aktararak, "Önümüzdeki günlerde soğuk havalar bekliyoruz, yağışlar bekliyoruz. Bununla beraber balık avcılığının artacağını düşünüyoruz. Ancak şöyle bir düşünce olmasın; hamsi çoğalacak, barbun artacak diye. Abartacak bir balık olacağını zannetmiyorum. Yeterli seviyede olacak diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 25, barbunun 150, mezgitin 60, çupra ise tanesi 50 liradan satışa sunuluyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Virajı alamayan minibüs, iki araca çarptı: 4 yaralı
Virajı alamayan minibüs, iki araca çarptı: 4 yaralı
Pendik'te cam fabrikasında yangın
Pendik'te cam fabrikasında yangın
Diyarbakır'da şüpheli çanta alarmı
Diyarbakır'da şüpheli çanta alarmı
38 mülki idare amiri, birinci sınıfa yükseltildi
38 mülki idare amiri, birinci sınıfa yükseltildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.