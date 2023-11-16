Düzce'de 'aslanlı mozaik' bulundu

Bu bulduğumuz dördüncü önemli eser, aslanlı mozaik adı verilen bir eser. Arkeologlarımız Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir eser olduğunu ifade ediyorlar. Bu eserleri gördükçe ne kadar önemli bir iş yaptığımızı, ne kadar doğru bir yol tuttuğumuzu daha iyi anlıyoruz. Burası Düzce'nin kalbi, inşallah Türkiye'de de önemli bir destinasyon merkezi olacak."