Düzce'de antik kentteki kazı çalışmalarında sona yaklaşılıyor

"Burası 'Batı Karadeniz'in Efes'i olacak bir yer. O yüzden büyük bir heyecanla kazıyoruz. Sadece kazmakla kalmayacağız, restore de edeceğiz. Ayrıca kazılarda ortaya çıkan eserleri sergileyebileceğimiz bir müze de inşa edeceğiz.