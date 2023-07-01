İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

Sürücüler ile araçlarda bulunan Mustafa Yıldırım, Serdar Efe Bilgin, Sercan Çınar, Efe Avağ, Ayşen Kocalı, Fatmanur Ahsen Kocalı, Tuncay Bilgin, Ali Ay Güneş ve Murat Pektaş ise yaralandı.

AA'nın haberine göre; kazada, hafif ticari araçtaki yolculardan Hanım Bilgin (30) ile Nazlıcan Barotçu (21) yaşamını yitirdi.