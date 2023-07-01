Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Düzce'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

Düzce'de otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Giriş: 01.07.2023 - 02:37 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Düzce'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yusuf Y. idaresindeki otomobil ile düğünden dönenleri taşıyan Selçuk P. idaresindeki hafif ticari araç, Çamköy Mahallesi Köprülü Kavşak'ta çarpıştı.

HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; kazada, hafif ticari araçtaki yolculardan Hanım Bilgin (30) ile Nazlıcan Barotçu (21) yaşamını yitirdi.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Mustafa Yıldırım, Serdar Efe Bilgin, Sercan Çınar, Efe Avağ, Ayşen Kocalı, Fatmanur Ahsen Kocalı, Tuncay Bilgin, Ali Ay Güneş ve Murat Pektaş ise yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya Camii önündeki bayraklı provokasyona tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya Camii önündeki bayraklı provokasyona tepki
Lüks araç sürücüsü polis memuru açığa alındı
Lüks araç sürücüsü polis memuru açığa alındı
İzmir'de korkunç kaza: 4 ölü, 21 yaralı
İzmir'de korkunç kaza: 4 ölü, 21 yaralı
Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.