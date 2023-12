Düz bir karnın düşmanı 6 kötü yeme alışkanlığı

Daha düz bir karın istiyorsanız ve hedeflerinize ulaşmakta zorluk çekiyorsanız, yolunuza çıkabilecek iki olası suçlu vardır. Biri yetersiz beslenme, diğeri de şişkinlik. 'Eat This, Not That!' sitesinde yer alan Diyetisyen Amber Pankonin'in açıklamalarına göre, "Büyük porsiyonlu yiyeceklerden ve şekerli içeceklerden alınan fazla kalori, göbek yağının artmasına yol açabilir ve daha düz bir karın elde etmeyi zorlaştırabilir" dedi.