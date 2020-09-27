Ulusoy, doğum gününde pasta üflerken çekilen bir karesini yayınlayarak gönderisine şu notu düşmüştü:

Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle, mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.

Hayranları yeni imajıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy'u tanımakta zorluk çekti.

Takipçileri, oyuncunun paylaşımına şu yorumları yapmıştı:

- "Pablo Escobar?"



- "Ne oldu ağabey sana ya?"



- "Eski Çağatay'ı özledik be."



- "Tanıyamadım."