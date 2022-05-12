Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Duygu Sarışın, önceki gün Tersane İstanbul'da gerçekleşen Contemporary İstanbul'a katıldı. Sergi açan arkadaşını yalnız bırakmayan Sarışın, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"SANAT ESERLERİNİN OLDUĞU HER YERDE OLACAĞIM"

Kendisi gibi oyuncu olan Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Duygu Sarışın, "Arkadaşımın bir eseri, çok zahmetli ve kıymetli. Bu 'Bahara merhaba' açılışı, asıl büyük organizasyon eylül ayında olacak. O zaman da görüşürüz. Ben sanat eserlerinin olduğu her yerde olacağım." dedi.