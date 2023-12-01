Çöken istinat duvarı altında kalan çocuk hastanede öldü
Antalya'da çöken istinat duvarının altında kalan çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Antalya'nın Finike ilçesi Gökbük Mahallesi'nde istinat duvarının çöktüğü ihbarını alan jandarma ve sağlık ekipleri adrese gitti.
Göçük altında kalan ve ağır yaralan Mihriban Kaftanlı (6) ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Mihriban ile göçük sırasında olay yerinde bulunan ve yaralanan Serkan Can Burul (6), Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocuklardan Mihriban Kaftanlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.