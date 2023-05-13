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Duvara sıkışan yavru kediyi fayansları kırıp kurtardılar

Kahvehane tuvaletindeki duvarın kesiştiği yerde sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Kedi daha sonra veterinere teslim edildi. 

Giriş: 13.05.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Duvara sıkışan yavru kediyi fayansları kırıp kurtardılar
Duvara sıkışan yavru kedi için seferber oldular
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DHA

Zonguldak'ta, itfaiyeciler, kahvehane lavabosundaki iki duvarın kesiştiği yerde sıkışan yavru kediyi, fayansları kırarak kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde, Kozlu ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Yusuf Yelkenci Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. Lavabo bölümünde iki duvarın kesiştiği yere sıkışan kediyi fark edenler, kurtarmaya çalıştı. Çalışmadan sonuç alınamayınca, kahvehanedekiler, durumu Kozlu İtfaiyesi'ne bildirdi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, tuvaletin duvarındaki fayansları kırdı. Yarım saat süren çalışmayla, 1 karış büyüklüğündeki yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İtfaiyeci, kurtardığı kediyi "Oy oy tatlım benim" diyerek sevdi. Kedi daha sonra veterinere teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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