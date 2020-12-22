Demir bakımından zengin, idrar söktüren, ödem gideren, bağırsak kurtlarına karşı etkili bir meyve olan dut; toplandıktan birkaç saat sonra kimyasal değişime uğradığından, tazeyken hemen tüketilmesi gereken bir meyvedir. Kış aylarında tüketmek ve faydalarından yararlanabilmek için kurutulmuşunu tercih etmelisiniz. Güneş altında kurutulan dutlar uğradıkları değişim nedeniyle özellikle egzamaya karşı son derece etkili. Kalsiyum ve demir deposu olan dut kurusu, B1 vitamini, B2 vitamini ve C vitamini açısından da oldukça zengin. Kan yapan ve enerji veren bir besin olan dut kurusu içeriğindeki vitaminler sayesinde birçok rahatsızlığa da iyi geliyor.

Dut Kurusunun Faydaları Nelerdir?

Antioksidan Kaynağıdır: Dut kurusu faydaları içerisinde en bilineni elbette antioksidan kaynağı olması. Her gün kahvaltınızda bir avuç dut kurusu tüketmeniz güne iyi başlamanızın yanı sıra, vücut direncinizi artırmanıza olanak sağlar. Ayrıca antioksidan kaynağı olması, kilo verme sürecinde de tüketilmesinin faydalı olacağını gösteriyor. Vücuttan ödem atılmasına olanak sağlayan dut kurusu, diyet sürecinde tüketilebilecek besinlerden biri.

Dut kurusu faydaları içerisinde en bilineni elbette antioksidan kaynağı olması. Her gün kahvaltınızda bir avuç dut kurusu tüketmeniz güne iyi başlamanızın yanı sıra, vücut direncinizi artırmanıza olanak sağlar. Ayrıca antioksidan kaynağı olması, kilo verme sürecinde de tüketilmesinin faydalı olacağını gösteriyor. Vücuttan ödem atılmasına olanak sağlayan dut kurusu, diyet sürecinde tüketilebilecek besinlerden biri. C Vitamini Deposudur: Kış aylarında sık sık hastalanmaktan şikâyet ediyorsanız, C vitamin eksikliğiniz söz konusu olabilir. Hastalıklara karşı dayanıklı hale gelebilmek için C vitamini almanız şart. Bu durumda dut kurusu tüketmeye daha fazla önem vermeniz gerekebilir. Dut kurusu faydaları içerisinde bağışıklık sistemini güçlendirmek de söz konusu olduğu için favori besinleriniz arasında yerini alması gerekiyor.

Kış aylarında sık sık hastalanmaktan şikâyet ediyorsanız, C vitamin eksikliğiniz söz konusu olabilir. Hastalıklara karşı dayanıklı hale gelebilmek için C vitamini almanız şart. Bu durumda dut kurusu tüketmeye daha fazla önem vermeniz gerekebilir. Dut kurusu faydaları içerisinde bağışıklık sistemini güçlendirmek de söz konusu olduğu için favori besinleriniz arasında yerini alması gerekiyor. Kalp Hastalığına Yakalanma Riskini Azaltır: Kan şekerini düzenleyici etkileri bulunan dut kurusu, kalp sağlığını da korur. Düzenli olarak tüketildiğinde kalp hastalıklarına yakalanma riskini azalttığı da biliniyor.

Kan şekerini düzenleyici etkileri bulunan dut kurusu, kalp sağlığını da korur. Düzenli olarak tüketildiğinde kalp hastalıklarına yakalanma riskini azalttığı da biliniyor. Karaciğere İyi Gelir: Dut kurusu faydaları konusunda en önemli unsurlardan biri de karaciğere iyi gelmesi. Karaciğeri onardığı için dolaylı olarak vücudun diğer organlarını da olumlu etkiler. Özellikle karaciğer yağlanmasına bağlı olarak gelişen cilt problemlerine de önüne geçilmiş olabilir.

Dut kurusu faydaları konusunda en önemli unsurlardan biri de karaciğere iyi gelmesi. Karaciğeri onardığı için dolaylı olarak vücudun diğer organlarını da olumlu etkiler. Özellikle karaciğer yağlanmasına bağlı olarak gelişen cilt problemlerine de önüne geçilmiş olabilir. Sindirim Sistemine Fayda Sağlar: Sinirim sistemi problemleri yaşayanlar için de dut kurusu tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor. Eğer gün içerisinde sindirim sorunlarınızdan dolayı şişkinlik yaşıyorsanız, bu durumdan kurtulmak için dut kurusu tüketimine özen gösterebilirsiniz. Mideye iyi gelen dut kurusu, mide gazı gibi problemlerin de önüne geçebilir.

Sinirim sistemi problemleri yaşayanlar için de dut kurusu tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor. Eğer gün içerisinde sindirim sorunlarınızdan dolayı şişkinlik yaşıyorsanız, bu durumdan kurtulmak için dut kurusu tüketimine özen gösterebilirsiniz. Mideye iyi gelen dut kurusu, mide gazı gibi problemlerin de önüne geçebilir. Diş Eti Rahatsızlıklarına İyi Gelir: Dut kurusunun bilinen faydalarından biri de diş eti rahatsızlıkları üzerinde etkili olması. Dişinizi fırçalarken yaşadığınız acı hissinden, tatlı bir şeyler yerken duyduğunuz sızıdan dut kurusu tüketerek kurtulmak mümkün olabiliyor. Tabi ki bu etkilerinin söz konusu olabilmesi için düzenli bir şekilde tüketmeye dikkat etmek gerekiyor.

Dut kurusunun bilinen faydalarından biri de diş eti rahatsızlıkları üzerinde etkili olması. Dişinizi fırçalarken yaşadığınız acı hissinden, tatlı bir şeyler yerken duyduğunuz sızıdan dut kurusu tüketerek kurtulmak mümkün olabiliyor. Tabi ki bu etkilerinin söz konusu olabilmesi için düzenli bir şekilde tüketmeye dikkat etmek gerekiyor. Kansızlığı Önler: Kansızlık son dönemlerde birçok kişinin yaşadığı temel problemlerden biri haline geldi. Birçok kişi kansızlık sebebiyle çeşitli sağlık sorunları yaşarken, önlem almak isteyenlerin tercihi dut kurusu tüketmekten yana oluyor. Dut kurusu faydaları içerisinde kansızlığa iyi gelmesinin de bulunması, daha fazla tüketilmesinin önerilmesine de etki ediyor.

Kemik Gelişimini Destekler: Dut kurusu yüksek orada kalsiyum içerir. Dolayısıyla kemikler ve dişler üzerinde oldukça etkili bir besindir. Yaz aylarında taze olarak tüketilirken, faydalarından yararlanmak adına kış aylarında da kuru formunun tüketilmesi önerilir. Özellikle gelişim çağındaki çocukların kemiklerinin kuvvetli olması adına dut kurusu tüketmeleri olumlu etkiler sunacaktır. Yine aynı durum dişleri için de geçerlidir. Kadınlarda kemik erimesini de önleyebilecek özellikte olduğu için, kurutulmuş meyve alışverişi yaparken dut kurusunu ihmal etmemelisiniz.

Dut kurusu yüksek orada kalsiyum içerir. Dolayısıyla kemikler ve dişler üzerinde oldukça etkili bir besindir. Yaz aylarında taze olarak tüketilirken, faydalarından yararlanmak adına kış aylarında da kuru formunun tüketilmesi önerilir. Özellikle gelişim çağındaki çocukların kemiklerinin kuvvetli olması adına dut kurusu tüketmeleri olumlu etkiler sunacaktır. Yine aynı durum dişleri için de geçerlidir. Kadınlarda kemik erimesini de önleyebilecek özellikte olduğu için, kurutulmuş meyve alışverişi yaparken dut kurusunu ihmal etmemelisiniz. Egzamaya Karşı Kullanılabilir: Dut kurusu egzama üzerinde de etkili bir besindir. Ancak bu kez tüketmek yerine bir çeşit kür hazırlamak gerekir.