Düşük tansiyon belirtileri

Kan basıncı yani tansiyon vücudumuz için hayati önem taşımaktadır çünkü kan basıncı aslında kalbimizin vücudumuzda dolaşacak kanı pompalarken kullandığı gücün adıdır. Bu kanın hızlı pompalanması kan basıncının yükselmesine neden olduğu gibi yavaş pompalanması da kan basıncının düşmesine neden olmaktadır. Şimdi gelin, Düşük Tansiyon Nedir, Belirtileri ve Tedavisi Ne sorularını birlikte yanıtlayalım...
Düşük Tansiyon Nedir?
Düşük tansiyon sağlıklı bireylerde normal kabul edilen tansiyon oranının altında olan tansiyon oranlarına verilen isimdir. Örneğin sağlıklı bir yetişkinin tansiyonunun 120/80 olması normaldir ancak bu oran düşerse yani örneğin 90/60’ın altına inerse bu düşük tansiyon demektir. Aynı zamanda düşük tansiyon tıp literatüründe hipotansiyon adıyla anılmaktadır. Düşük tansiyonun belirtileri ise şöyledir:
- Uzun süreli yorgunluk
- Baş dönmesi
- Sersemlik hissi
- Mide bulantısı
- Terleme, vücudun sürekli nemli olması
- Bulanık görme ve görüş bozuklukları
- Konsantrasyonda azalma, herhangi bir şeye odaklanamama
Düşük Tansiyon Neden Olur?
Kan basıncı yani tansiyon günlük yaşamda pek çok kez değişkenlik gösterir ve bunun pek çok nedeni olabilmektedir. Çok fazla strese maruz kalmak, yenilen içilen gıdalar, herhangi bir rahatsızlığın tedavisinde kullanılan ilaç ve bunun gibi pek çok şey tansiyonun değişmesine neden olabilir.
Bazı insanlarda ise tansiyon genel olarak düşük seviyededir. Ancak yine de tansiyonu düşüren durumları maddeler halinde sıralamak gerekirse şöyle sıralayabiliriz:
- Hamilelik
- Kalp hastalıkları
- Hormonlarla ilgili sorunlar
- Dehidrasyon
- Ağır yaralanmaya ya da bir hastalığa bağlı kan kaybı
- Ağır enfeksiyon taşımak
- Anafilaksi
- Vitamin ve mineral eksiklikleri
Düşük Tansiyon Baş Ağrısı Yapar Mı?
Tıp dilinde "Hipotansiyon" olarak isimlendirilen tansiyon düşüklüğü genellikle sorun yaratmasa da tansiyonun aniden düşmesi, baş ağrısı, hâlsizlik, sersemleme gibi hislere neden olabilir.
Düşük Tansiyon Ölüme Sebep Olur Mu?
Düşük tansiyon genellikle korkulacak bir durum olmasa da tansiyonun neden olacağı şok durumu zaman zaman hayati öneme sahip olabilir. Eğer tansiyona bağlı şok durumu meydana geldiyse kesinlikle bir acil servise başvurulması gerekir.
Düşük Tansiyon Nasıl Yükselir?
Düşük tansiyonu yükseltmek kan basıncını yükseltmek anlamına gelir bu da beslenme sistemini ve yaşam tarzını değiştirmekten geçer.
Düşük Tansiyona Ne İyi Gelir?
Düşük tansiyona iyi gelen başlıca şey sudur çünkü su vücudumuzun ihtiyaç duyduğu oksijenin de kaynağıdır. Bunun yanında sağlıklı meyveler tüketmek, tuzlu gıdalar yemek, dozu aşmamak kaydıyla kafein içeren ürünler tüketmek de tansiyonu yükselten şeyler arasında sayılabilir. Aynı zamanda bazı vitamin ve mineral eksikliklerinin de düşük tansiyona sebebiyet vereceği hatırlanmalı ve eğer taksiye gerekiyorsa o vitamin ve minerallerden takviye alınmalıdır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!