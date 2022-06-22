Diş çürümesi, diş eti iltihabı, ağız yaraları ve nicesi birçoğumuz için korku dolu anıları hatırlatan kelimeler olabilir. Diş eti iltihabı ağız ve diş sağlığı söz konusu olduğunda adı en çok anılan problemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Gelin, çocukluktan yetişkinliğe hemen her dönemde başımıza Diş Eti İltihabı Neden Olur ve Nasıl Geçer sorularını birlikte cevaplayalım...
Diş Eti İltihabı Nedir?
Enfeksiyonlardan kaynaklanan hastalıklar sadece bazen ağız ve diş sağlığımız için de tehlike yaratabilir. İşte diş eti iltihabı da bu sorunlardan biridir. Bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu diş eti iltihabı diş tabanının etrafının kızarması ve şişmesi şeklinde kendisini gösterir.
Diş etlerinizin aşırı hassaslaşması, dişlerinizi fırçaların kanamaların meydan gelmesi, sıcak ve soğuk bir şeyler yiyip içerken canınızın yanması, diş etlerinizin üzerinde beyaz görüntülerin oluşması, dişlerinizin sallanmaya başlaması, ağız kokusunun ortaya çıkması, bir şeyler çiğnerken ağrı hissedilmesi diş eti iltihabı belirtileri arasında gösterilir.
Diş Eti İltihabı Neden Olur?
Diş eti iltihabının birden fazla nedeni olabilir. Diş çürükleri diş eti iltihabına neden olabildiği gibi ağız ve diş sağlığı açısından bakımın eksik kalması ya da yapılmaması da diş eti iltihabına neden olabilir. Eğer dişlerinizi uzun bir süredir düzenli olarak ya da hiç fırçalamamışsanız dişlerinizde biriken bakteriler ve plaklar diş eti iltihabına neden olabilmektedir.
Ancak şunu da belirtmeden geçmeyelim: Diş eti iltihabına neden olan bazı farklı etmenler de olabilir. Örneğin sigara ya da tütün kullanıyorsanız, bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir şeker hastalığınız varsa, ağzınızda kırık dolgu bulunuyorsa, hamileyseniz ve bazı kuvvetli ilaçlar kullanıyorsanız diş eti iltihabıyla karşılaşmanız mümkündür.
Diş Eti İltihabı Yayılır Mı?
Diş eti iltihabı bakterilerin neden olduğu bir rahatsızlık olduğu için eğer dişleri ve ağızı saran bakteriler temizlenmez ya da diş eti iltihabı tedavi edilmezse yayılabilir, diğer dişleri de sarabilir ve ağızda farklı bölümlerde de iltihaplanmaların başlamasına neden olabilir.
Diş Eti İltihabı Nasıl Geçer?
Diş eti iltihabı sorunuyla uğraşanların sık sık sorduğu Diş Eti İltihabına Ne İyi Gelir sorusunun cevabına gelelim...
Diş eti iltihabı tedavisinde en önemli yöntem diş eti bakımıdır. Dişçinizin dişlerinizdeki plakları ve tartarları temizlemesi, diş eti iltihabı tedavisini hızlandırır.
Diş Eti İltihabı Evde Tedavi Yolları konusunda söylenecek en temel şey ağız bakımı ve temizlidir. Eğer dişlerinizi düzenli olarak fırçalarsanız, diş fırçasının ulaşamadığı yerler için diş ipi kullanırsanız, ağız hijyeninizi korursanız diş eti iltihabının iyileşmemesi için hiçbir neden kalmaz.
Diş Eti İltihabına Antibiyotik Faydalı Mı?
Diş eti iltihabının şiddetine göre zaman zaman antibiyotik de önerilebilmektedir ancak buna dişçiniz karar vermelidir.
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