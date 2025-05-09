Düşük sistem gereksinimli oyunlar: her bilgisayarda pc'de oynanabilecek en iyi düşük sistem gereksinimli oyunlar!
Bilgisayarında güçlü bir ekran kartı ya da yüksek RAM olmayabilir. Ama bu, oyun oynamana engel değil. Özellikle son yıllarda oyun firmaları da bunun farkında ve artık herkesin sistemine hitap edebilecek oyunlar geliştiriyor. Eğer sen de "bilgisayarım kaldırır mı?" diye düşünmeden oyun keyfi yaşamak istiyorsan, doğru yerdesin. Bu içeriğimizde düşük sistem gereksinimli oyunlar, 4 veya 8 GB RAM ile oynanabilecek oyunlar ve 4 GB ekran kartı ile çalışabilen kaliteli oyunlar hakkında bilgi veriyoruz.
Güçlü donanımlar her zaman şart değil. Düşük sistem isteyen oyunlar, çoğu zaman basit ama oldukça keyifli oynanışlarıyla öne çıkar. İster 4 GB RAM’in olsun, ister 8 GB ekran kartın, bu oyunlar sana hitap edebilir. “PC’de oynanacak düşük sistem gereksinimli oyunlar nelerdir?” ya da “Hangi oyunları 8 GB RAM ile oynayabilirim?” sorularının cevaplarını bu yazımızda bulacaksın.
4 GB RAM İLE OYNANACAK OYUNLAR
Bilgisayarında sadece 4 GB RAM varsa üzülme. Birçok oyun bu sistemle hâlâ sorunsuz çalışıyor:
Bu oyunlar sadece düşük RAM değil, aynı zamanda minimum işlemci ve ekran kartı gereksinimiyle de dikkat çeker.
8 GB RAM İLE OYNANACAK OYUNLAR
8 GB RAM artık günümüzün ortalama sistem seviyesi. Bu RAM kapasitesiyle birçok oyunu orta grafik ayarlarında oynayabilirsin:
4 GB EKRAN KARTI İLE OYNANACAK OYUNLAR
4 GB VRAM’li ekran kartları artık giriş-orta seviye olarak sayılıyor ama hâlâ birçok oyunu kaldıracak güçte.
Bu oyunlar görsel kalite bakımından zengin, ama optimizasyonları sayesinde 4 GB VRAM ile çalıştırılabilir.
8 GB EKRAN KARTI İLE OYNANACAK OYUNLAR
8 GB ekran kartı olan biriysen, zaten çoğu modern oyunu orta-yüksek ayarlarda oynayabilirsin. İşte seni zorlamayacak ama görselliği yüksek birkaç oyun önerisi:
Eğer 8 GB ekran kartın varsa RAM ve işlemcin de ortalama düzeydeyse, bu oyunları çok rahat oynayabilirsin.
DÜŞÜK SİSTEM GEREKSİNİMLİ ONLINE OYUNLAR
Arkadaşlarla takılmak istiyorsan ama sistemin düşükse, aşağıdaki online oyunlar seni yarı yolda bırakmaz:
Yüksek sistem isteyen AAA oyunlar her zaman tek seçenek değil. Düşük sistem gereksinimli oyunlar, sade ama eğlenceli yapısıyla geniş bir kitleye hitap eder. “Bilgisayarda oynanabilecek düşük sistem gereksinimli oyunlar neler?” diye düşünen herkes için bu liste hem eğlenceli hem ulaşılabilir bir yol sunar.