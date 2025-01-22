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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dusan Tadic: Zor ve ilginç bir maç olacak! - Futbol Haberleri

        Dusan Tadic: Zor ve ilginç bir maç olacak!

        Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, "Kendimize inanıyoruz. Tabii ki rakibimiz Lyon'a saygı duyuyoruz. Bizler de elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Zor ve ilginç bir maç olacak. Biz maç maç ilerleyeceğiz. Arzumuz en uzak noktaya kadar gidebilmek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:42
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        Lyon sözleri! "Zor maç olacak"
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında yarın evinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon’u konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.45’te başlayacak müsabakada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Simone Sozza düdük çalacak. Simone Sozza’nın yardımcılıklarını ise Alberto Tegoni ile Giorgio Peretti üstlenecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, açıklamalarda bulundu.

        Bolu’da yaşanan yangın felaketinden dolayı üzgün olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Dusan Tadic, “Bolu’daki yangında meydana gelen ölümlerden dolayı derinden üzüntülüyüz. Dolayısıyla hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Gerçekten bu noktada üzgünüz. Desteğimiz onlarla. Ülkeye de baş sağlığı diliyorum. Lyon gerçekten iyi bir takım. Kaliteli bir takım. Kaliteli oyunculara sahip bir takım. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Bizler Fenerbahçe’yiz. Evimizde taraftarlarımızın önünde oynayacağız ve puanlara ihtiyacımız var Avrupa Ligi’nde. Kendimize inanıyoruz. Tabii ki rakibimiz Lyon’a saygı duyuyoruz. Bizler de elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Zor ve ilginç bir maç olacak. Umarım galibiyeti elde eden taraf biz olacağız” ifadelerini kullandı.

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        "BİZLERİN GENÇ OYUNCULARA YARDIMCI OLMASI GAYET NORMAL"

        Kendisi gibi tecrübeli oyuncuların genç oyunculara yardım etmesinin normal olduğunu, Fenerbahçe’ye geldiğinden itibaren bunu yapmakla yükümlü olduğunu dile getiren Tadic, “Aslında Fenerbahçe’ye imza attığım ilk andan itibaren bunu da yapmakla yükümlüyüm açıkçası. Çünkü gelme sebeplerimden bir tanesi de buydu. İşimizin bir parçası. Ne demek işimizin bir parçası ? Örnek olabilmeyiz. Genç oyuncuları çalışmaya teşvik edebilmeyiz. Onların hatalarını düzeltebilmeliyiz. Tabii ki bunu tek başımıza değil, hocalarımızla beraber yapıyoruz. Onların çok da iyi olması adına tabii ki bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz ki birbirimizi çok daha iyi noktaya ulaştırabilelim. Özellikle tecrübeli oyuncuların bu noktada bunu sağlaması gerekiyor. İhtiyaç anında bu yardımı gösterebilmesi gerekiyor. Sadece oyununu ilerletmek adına değil, aynı zamanda iyi insan olmak adına da yardımcı olabilmeyiz. Zira sonuç olarak kendimizi her zaman geliştirmek durumundayız. Her gün kendimizi geliştirebiliriz. Ben de kendimi aslında buna dahil ediyorum. Sürekli olarak her gün kendimizi geliştirebilecek bir şeyler bulabiliriz. Dolayısıyla bizlerin genç oyunculara yardımcı olması gayet normal” şeklinde konuştu.

        "MOURINHO, SÜREKLİ OYUNCULARIN ARKASINDA"

        Portekizli teknik Jose Mourinho’nun oyuncularına her zaman destek olduğunu dile getiren Dusan Tadic, “Evet açıkçası hocamızın bu yorumundan sonra ben de tıraş olup aslında katılmak istedim. Sakallı çıkmak istemedim o genç vurgusundan dolayı. Tabii ki de Jose Mourinho bundan sonra da dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Sürekli olarak biz oyuncuların arkasında. Bizi sürekli olarak savunuyor. Bunu söylemek aslında biraz garip kaçabilir ama bunu yapmasına da gerek yok. Çünkü bizler yeterli tecrübeye de sahibiz bir yandan. İşin şakası tabii ki ona teşekkür ediyorum. Futbolda aslında bu tip şeyler olabilir. Bu durumlar aslında normal olan şeyler. Taraftarlarımızı aslında anlıyorum. Daha öncesinde de aslında açıklamıştım, yine söyleyebilirim. 10 yıldır gelmeyen şampiyonluk söz konusu ve haliyle taraftarda da hayal kırıklığı oluşabiliyor. Bunlar normal reaksiyonlar. Ben de aslında hayattan sürekli olarak öğreniyorum. Aslında şu benim için çok önemli bir kavram. Son maçınız kadar iyi bir durumdasınızdır. Dolayısıyla geçmişe bakmak yerine sürekli olarak geleceğe bakmak bana göre çok önemli. Kim olduğunuzu bilmek, nasıl bir oyuncu olduğunuzu bilmek bana göre bu noktada çok önemli. Ve yaptığınız işi ve çalışmanızı sürdürmeniz bana göre çok önemli. Tabii ki hakkınızda sizinle alakalı olarak kamuoyunda bir iş yaptığımız için iyi veya kötü fikirler olabiliyor. Ama bizler her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Fenerbahçe her şeyin üzerinde. Bir çizgi koyup yaptığımız pozitif şeyleri arttırıp en iyisini ortaya koymaya devam etmemiz gerekiyor. Gelecekte olacak şeyleri göreceğiz bu şekilde” diye konuştu.

        "MAÇ MAÇ İLERLEYİP, SONRASINDA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

        Avrupa Ligi’ni kazanma hedefleri olup, olmadığıyla ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı:

        “Bu noktada hoca ile aynı fikirdeyiz. Staff ile aynı düşüncelerdeyiz. İsteğimiz, arzumuz en uzak noktaya kadar gidebilmek. Tabii ne olacağını göreceğiz. Hocamız kariyerinde çok fazla kupalar kazanmış bir teknik adam. Bizler de maç maç ilerleyip, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Söylemiş olduğum gibi hocamı çok tecrübeli. Daha önce Avrupa’da kazanmış olduğu birçok kupa var. Onu talimatlarını, bizden istediği şeyleri takip etmeliyiz. Bir şeyler kazanmak için mümkün olan en doğru şey bana göre bu şekilde hareket etmek.”

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