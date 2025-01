Dusan Tadic: Zor ve ilginç bir maç olacak!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında yarın evinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon’u konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.45’te başlayacak müsabakada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Simone Sozza düdük çalacak. Simone Sozza’nın yardımcılıklarını ise Alberto Tegoni ile Giorgio Peretti üstlenecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, açıklamalarda bulundu.

Bolu’da yaşanan yangın felaketinden dolayı üzgün olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Dusan Tadic, “Bolu’daki yangında meydana gelen ölümlerden dolayı derinden üzüntülüyüz. Dolayısıyla hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Gerçekten bu noktada üzgünüz. Desteğimiz onlarla. Ülkeye de baş sağlığı diliyorum. Lyon gerçekten iyi bir takım. Kaliteli bir takım. Kaliteli oyunculara sahip bir takım. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Bizler Fenerbahçe’yiz. Evimizde taraftarlarımızın önünde oynayacağız ve puanlara ihtiyacımız var Avrupa Ligi’nde. Kendimize inanıyoruz. Tabii ki rakibimiz Lyon’a saygı duyuyoruz. Bizler de elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Zor ve ilginç bir maç olacak. Umarım galibiyeti elde eden taraf biz olacağız” ifadelerini kullandı.

"BİZLERİN GENÇ OYUNCULARA YARDIMCI OLMASI GAYET NORMAL"

Kendisi gibi tecrübeli oyuncuların genç oyunculara yardım etmesinin normal olduğunu, Fenerbahçe’ye geldiğinden itibaren bunu yapmakla yükümlü olduğunu dile getiren Tadic, “Aslında Fenerbahçe’ye imza attığım ilk andan itibaren bunu da yapmakla yükümlüyüm açıkçası. Çünkü gelme sebeplerimden bir tanesi de buydu. İşimizin bir parçası. Ne demek işimizin bir parçası ? Örnek olabilmeyiz. Genç oyuncuları çalışmaya teşvik edebilmeyiz. Onların hatalarını düzeltebilmeliyiz. Tabii ki bunu tek başımıza değil, hocalarımızla beraber yapıyoruz. Onların çok da iyi olması adına tabii ki bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz ki birbirimizi çok daha iyi noktaya ulaştırabilelim. Özellikle tecrübeli oyuncuların bu noktada bunu sağlaması gerekiyor. İhtiyaç anında bu yardımı gösterebilmesi gerekiyor. Sadece oyununu ilerletmek adına değil, aynı zamanda iyi insan olmak adına da yardımcı olabilmeyiz. Zira sonuç olarak kendimizi her zaman geliştirmek durumundayız. Her gün kendimizi geliştirebiliriz. Ben de kendimi aslında buna dahil ediyorum. Sürekli olarak her gün kendimizi geliştirebilecek bir şeyler bulabiliriz. Dolayısıyla bizlerin genç oyunculara yardımcı olması gayet normal” şeklinde konuştu.