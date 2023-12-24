Dusan Alimpijevic'ten sitem: Bunu nasıl öğreteceğim?

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Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Galatasaray Ekmas karşısında aldıkları 89-83'lük mağlubiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Alimpijevic, şu sözleri kullandı;

"Rakibi tebrik ediyorum. Rakibimiz 45 faul atışı kullandı. Ben oyuncularıma ne öğreteceğim? Nasıl savunma yapmayı ve nasıl temas yapmayı öğreteceğim? Antrenmanlarda bunu nasıl izah edeceğim? Bu kadar faullerin olması bu ligde ikinci kez başıma geliyor."