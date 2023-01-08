Duruş Bozukluğu Nasıl Düzeltilir, Hangi Doktora Gidilir? Duruş Bozukluğu Egzersizleri

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Kas ve sinir sistemimiz dengeli ve uyumlu bir çalışma içerisindedir. Duruş bozukluğunun oluşmasıyla birlikte bu denge sekteye uğrar. Duruşumuz yaşam boyu değişim gösterir. Ancak duruşumuzun oluşmasındaki en belirgin değişim ergenlik döneminde görülür. Duruş bozukluğu nasıl düzeltilir, duruş bozukluğu için spor, duruş bozukluğu tedavi yöntemleri, duruş bozukluğu egzersizleri nelerdir, duruş bozukluğu için hangi doktora gidilir, duruş bozukluğu çeşitleri nelerdir, duruş bozukluğu ne kadar sürede düzelir, duruş bozukluğu belirtileri nelerdir? Duruş bozukluğuyla ilgili tüm merak edilenler haberimizin devamında sizlerle…

Duruş bozukluğu nasıl düzeltilir?

Standart bir vücuda yandan bakıldığı zaman sırt bölgesinde hafif bir kavis, belde de çukur vardır. Bu eğrilikler zamanla azalma ya da artış göstererek deformasyonlara uğrayabilir. Böylelikle de ortaya duruş bozukluğu sorunu çıkar.

Duruş bozukluğunun düzeltilmesi için altında yatan nedenlere göz gezdirmek gerekiyor. Ameliyatlık bir durumun olup olmadığı bu noktada oldukça önemlidir. Ameliyatlık bir durum yoksa yapılabilecekler şu şekildedir:

Doktorun önerdiği özel egzersizleri düzenli olarak gerçekleştirmek

Uzun süre sabit bir pozisyonda kalmamak

Masa başı işlerde çalışanlar doğru oturma tekniklerini öğrenmelidir.

Dik duruş sağlamak için özel tasarlanan sırt korselerinden kullanılmalıdır.

Rahat ayakkabılar tercih edilmeli mümkün olduğunca topuklu ayakkabılardan uzak durulmalıdır.

Ağır eşyalar iki el yardımıyla kaldırılmalıdır.

Yatarken boyuna destek sağlayacak yastıklar tercih edilmelidir.

Uzun süre ayakta durulacaksa tabure desteği sağlanmalıdır.

Otururken bel çukuruna yerleştirilecek bir destek koyulmalıdır.

Duruş Bozukluğu İçin Spor

Fiziksel görselliğin tüm detaylarını gözler önüne seren duruş, bozukluğunda kişiyi pasivize ediyor. Öyle ki dik bir duruş özgüveni simgelerken, duruş bozukluğu meydana gelen bireyde özgüven zedelenmesi yaşıyor. Çeşitli sebeplerin zemin hazırladığı duruş bozuklukları doğru egzersiz ve spor metotlarıyla aşılamayacak bir problem değildir.

Duruş Bozukluğu Tedavi Yöntemleri

Duruş bozukluğunun tedavi edebilmesi için alanında uzman hekimin tanı koyması gerekmektedir. Nedenleri ile birlikte ele alınan duruş bozukluğunun türü ve ileri bir derece olup olmadığı belirlenir. İleri rahatsızlıklarda cerrahi operasyon seçeneğine başvurulabilir. Eğer rahatsızlık hafif boyutlardaysa fizik tedavi yöntemine başvurulur. Erken tedavi bu noktada oldukça önemlidir. Çünkü tedavi edilmeyen duruş bozukluklarının birbirini tetikleme ihtimali vardır.

Duruş Bozukluğu Egzersizleri

Duruş bozukluğunun önlenmesi ve bertaraf edilmesi bakımında egzersizler oldukça önemlidir. Duruş bozuklukları için önerilen egzersizler ise:

Diz Çekme Hareketi

Kol Esnetme Hareketi

Deve Pozu

Kobra Pozu

Köprü Egzersizi

Plank hareketleri

Duruş Bozukluğu İçin Hangi Doktora Gidilir?

Duruş bozukluğundan mustarip kişiler hastanelerin ya da sağlık kuruluşlarının Ortopedi ve Travmatoloji bölümlerine gitmelidir. Burada sizden gerek tetkikleri isteyen uzman öngördüğü durumlarda sizi fizik tedaviye yönlendirecektir.

Duruş Bozukluğu Çeşitleri

En yaygın duruş bozukluğu çeşitleri şunlardır:

Kifoz (Kamburluk)

Lordoz (Çukur bel)

Skolyoz

Bel düzleşmesi

Boyun düzleşmesi

Posterior pelvik

Hiperlordoz

Duruş Bozukluğu Ne Kadar Sürede Düzelir?

Duruş bozukluğu tedavisi kişisel olarak ilerlediğinden dolayı her bireye göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden genel iyileşme süresi hakkında kesin bilgiler veremeyiz. Duruş bozukluğuna sebebiyet veren etkenler ortadan kalktıkça iyileşme süresi kısalacaktır.

Duruş Bozukluğu Belirtileri

Duruş bozukluğunun öne çıkan belirtilerinin başında vücudun çeşitli noktalarında baş gösteren ağrılar gelmektedir. Çünkü duruş bozukluğu bir bütün olarak bedeni etkiler. Bedende en çok etkilenen yerler ise bel, sırt ve boyundur. Peki, duruş bozukluğunun belirtileri nelerdir? İşte duruş bozukluğunun başlıca belirtileri:

El ve ayak bileklerinde ağrı

Kambur durmak

Kas yorgunluğu

Sinir sıkışmaları

Omuzların düşük ve öne doğru olması

Kürek kemiklerinin aşırı geride tutulması

Bel bölgesindeki çukur

Bacak ve diz ağrısı

Kol ve omuz ağrıları

Başın dik durmaması

Ayaktayken dizlerin bükük vaziyette olması

Oturmak tarzı sıradan aktivitelerin zorlaşması

Haberi Hazırlayan : Türker Üner