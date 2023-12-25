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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten derbi açıklaması: Icardi'ye sağ kroşe vurdu! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması: Icardi'ye sağ kroşe vurdu!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalar yaptı. Dursun Özbek, Icardi'nin penaltı pozisyonuna da değindi. İşte açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 13:43 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:46
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        • 1

          Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "DERBİ ÇOK GÜZEL OLMADI"

          Derbi maçına değinen Galatasaray Başkanı Özbek, "Derbi, çok güzel olmadı. Performans yüksek değildi ama mücadele vardı. Dünkü mücadeleye damgası vuran Icardi'ye yapılan penaltı. Buradan özellikle bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum, futbolun içinde olan kişiler, bunlar işte TFF, naklen yayın kurumu, kulüpler, kamu... Bir şeye dikkat edilsin. Futbol hassas bir oyun. Oynanıyor, saniyede geçip gidiyor. Türkiye'de 81 milyon futbolla ilgili. Onun için bazı hareketlerle, bazı hassasiyetlerin üzerinde durmak lazım, bazı hareketlerden kaçınmak lazım." ifadelerini kullandı.

        • 3

          "ICARDI'YE SAĞ KROŞE VURDU"

          Derbi sonrasında tartışılan Icardi-Djiku pozisyonu hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku, özellikle Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunları olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Dünkü yorumcuları da dinledim. Bu kadar açık, net bir hareketin hakem tarafından görülmesi gerekirdi. VAR diye bir organizasyon var. Tüm bu pozisyonların detayını görmesi ve hakemi ikaz etmeliydi. Ben de büyük destek verdim VAR'ın Türkiye'ye gelmesi için, büyük katkı sağladım. Soru işareti olan kısım şu, maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın 26'sı VAR'ın önüne gitti mi? Gittiyse bir problem. VAR'da bulunan kişiler bu pozisyonları izledi mi? Bu hareket çok net. Dedikodu dolaşıyor; görüntülerin tamamı VAR'a gitmedi, VAR'daki hakemler tam süzemedi pozisyonu. O yüzden icraatta bulunmadılar." dedi.

        • 4

          "KAOS'TAN BESLENENLER Mİ VAR?"

          "Dedikleri doğruysa, beIN Sports'tan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz. Bu itibarla çağrı yapıyorum. Olay en ufak detayına kadar incelesin, en ufak detayına kadar. Bu manada en azından, 2024'e girerken bu tip tartışmalardan, bu tip pozisyonlardan yorumladım. Daha temiz bir lig olsun. Elimizde her şey var. Bunun çalışması, çalıştırılmaması konusunda tereddütlerimiz var. Kaostan, karışıklıktan beslenenler mi var? Bu işin takipçisi olacağız. Sadece Galatasaray'ın değil, tüm takımları ilgilendiren bir problem. VAR'ın performansı yüksek olması, daha iyi çalışabilmesi için çekilen bütün görüntülerin VAR'ın önüne akması lazım."

        • 5

          "BİZ ÖYLE DAVRANACAĞIZ"

          "Djiku sağ kroşe attı. Geçmişte futbol paydaşlarımızdan bazı arkadaşların çağrısı vardı. Onları bunları tokatlayın dedi. Frankofon bir arkadaş, tam anlamamış demek ki, saha içinde bunu uygulamaya kalktı. Keşke bu tartışmalara mahal vermeseydik. Spor mecralarında giderek yakışmayan hareketler çoğalıyor, köpürüyor. İşi bu seviyeye getirmeyelim. İtidal diyorum. Bu tür mesajlar vermeyelim. Topluma verdiğimiz mesajlar çok önemli. 81 milyon futbolla ilgili. O itibarla en azından ligin ikinci yarısının daha dostça, kardeşçe, iyi geçinmemizi tavsiye ediyorum. Galatasaray olarak biz öyle davranacağız."

        • 6
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