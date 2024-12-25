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        Haberler Magazin Dursun Özbek ile Zara, yılbaşı etkinliğinde düet yaptı

        Dursun Özbek ile Zara, yılbaşı etkinliğinde düet yaptı

        Galatasaray 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin yılbaşı balosu, Maslak'taki bir mekânda yapıldı. Etkinlikte, Zara ve Özgür Can Çoban sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:03
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        Dursun Özbek, Zara ile düet yaptı
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Galatasaray 1905 Kültür Sanat Spor Derneği’nin yılbaşı balosu, Maslak'taki bir mekânda düzenlenen bir organizasyonla ile gerçekleşti. Futbol dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği etkinlikte, Zara ve Özgür Can Çoban sahne aldı.

        Zara, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile gerçekleştirdiği düet geceye damgasını vurdu. Zara, ayrıca Fransızca bir şarkı seslendirdi.

        Galatasaray camiası ve sanat tutkunları, bu özel gecede hem eğlendi hem de yeni yılı karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

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        #Dursun Özbek
        #Zara

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