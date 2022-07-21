DSÖ'nün aşılama hedefi tutmadı! İşte aşılama oranı

DHA

Oxford Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşu ortaklı ‘Verideki Dünyamız’ adlı girişimin açıklamasına göre, dünya nüfusunun yüzde 66,8'ine en az bir doz COVID-19 aşısı yapılırken; düşük gelirli ülkelerdeki bireylerin ise sadece yüzde 19,4'üne en az bir doz aşı yapıldı. Öte yandan dünya çapında 12.25 milyar doz uygulanırken, şu anda her gün 4.94 milyon doz uygulanıyor.

YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERDE HER 4 KİŞİDEN ÜÇÜ TAM AŞILI

Açıklanan oranlara göre, yüksek gelirli ülkelerde her 4 kişiden üçü bir yıl içinde tam aşılanırken, düşük gelirli ülkelerde bu oran her 7 kişide 1’e düştü.

Aktivistler, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve gelecekteki varyantları önlemek için küresel aşılanmanın eşit oranda hızlandırılması gerektiğinin altını çizerken, DSÖ bu hafta Covid-19 vaka sayılarının üçe katlandığını ve hastaneye yatanların sayısının ikiye katlandığını belirtti.

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