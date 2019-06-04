04 HAZİRAN 2019
WhatsApp Hattı

Dünyanın en pahalı tabloları

Dünyanın en pahalı tabloları onlar!

Geçtiğimiz günlerde ABD'de düzenlenen bir açık artırma, benzerine az rastlanır bir şekilde sonuçlandı. Buna göre, söz konusu etkinlikte satışa çıkan Claude Monet'in 1890 tarihli eseri 'Meules', sadece 8 dakika içinde 110.7 milyon dolara alıcı buldu. Yaşanan bu olay ise, dünyanın en pahalı tablolarını gündeme getirdi. Zira, yakın bir geçmişte gerçekleşen tablo satışlarında, 'Meules'in dudak uçuklatan fiyatının bile üzerine çıkılmıştı. Şimdi gelin, dünyanın en pahalı tablolarına yakından bakalım...

04.06.2019 - 10:26 | Güncelleme: İŞ-YAŞAM

  • 14 - Claude Monet; "Meules"

     

    Satış tarihi: 2019

    Fiyat: 110.7 milyon dolar

  • 13 - Jackson Pollock; "No. 5, 1948"

     

    Satış tarihi: 2006

     

    Fiyat: 140 milyon dolar

  • 12 -  Francis Bacon; "Three Studies of Lucian Freud"

     

    Satış tarihi: 2013

     

    Fiyat: 142.4 milyon dolar

  • 11 - Gustav Klimt; "Adele Bloch-Bauer II"

     

    Satış tarihi: 2016

     

    Fiyat: 150 milyon dolar

  • 10 - Pablo Picasso; "Le Rêve"

     

    Satış tarihi: 2013

     

    Fiyat: 155 milyon dolar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X