        Dünyanın en küçük bisikleti!

        Dünyanın en küçük bisikleti!

        Dünyanın en küçük bisikleti Rusya'da üretildi. Guinness Dünya Rekorunu kazanan bisiklet 8,4 santim uzunluğunda

        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 10:41 Güncelleme: 03.10.2025 - 10:41
        Dünyanın en küçük bisikleti!
        Rusya'da üretilen binilebilir en küçük bisiklet Guinness Dünya Rekorunu kazandı.

        8,4 santim uzunluğundaki bisiklet 15 Eylül 2019'da Rusya'nın Moskova kentinde Sergey Dashevsky tarafından üretildi.

        Guinness Dünya Rekoru'nu kazanan bisikletle ilgili konuşan Dashevsky, bu kadar küçük bir bisikleti kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın sürekli antrenman yapmak ve iyi bir denge duygusuna sahip olmak olduğunu belirtti.

