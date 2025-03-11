Dünyanın en iyi drone pilotları TEKNOFEST World Drone Cup’ta Yarışacak

TEKNOFEST kapsamında ilk kez 2018 yılında düzenlenen World Drone Cup, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik yürütücülüğünde Dünyanın en iyi drone yarışçısını bu yıl da TEKNOFEST İstanbul’da belirleyecek.

Dünyadan en fazla ülkenin ve en fazla sporcunun katıldığı yarışmaya 32 ülkeden 32 sporcu katılacak ve Dünyanın en iyi drone pilotu yine TEKNOFEST’te belirlenecek. Hem amatör hem de profesyonel pilotların en üst düzeyde rekabet etme şansı bulacakları şampiyonada teknoloji meraklıları, drone yapımcıları ve sektördeki liderlerle tanışma ve bilgi alışverişi yapma imkanı da bulacak.

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TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın tüm aşamalarını başarıyla tamamlayan yarışmacılar, World Drone Cup yarışmasına katılmaya hak kazanabilecek. Tüm ülkelerden ilgili federasyonların onayladığı drone yarışmalarında şampiyona sonunda birinci 150 bin TL, ikinci 120 bin TL, üçüncü ise 100 bin TL para ödülü kazanacak.