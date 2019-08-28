Araştırma şirketi Cable’ın yayınladığı “2019 Yılı Dünya Genişbant İnternet Hızı” sıralamasına göre Türkiye’nin 2018 yılında 4.9 Mbps olan ortalama internet hızı, 2019 yılında 5.27 Mbps’ye çıktı. Ancak Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri 102.’liğe geriledi. Kuruluşun 2018 yılı çalışmasında ise Türkiye 91. sırada yer alıyordu.

Araştırmada dünyada en yüksek internet hızına sahip olan ülkenin Tayvan olduğu görüldü. 2018 yılında 28.09 Mbps olan Tayvan’ın ortalama internet indirme hızı 2019 yılında ise 85.02 Mbps’ye çıktı.

Listenin 2018 yılında zirvesinde yer alan Singapur’un ortalama internet hızı ise son bir yılda 60.39 Mbps’den 70.86 Mbps’ye çıkmasına karşın, sıralamada 2.’liğe düştü. İnternette ortalama indirme hızında Avrupa bölgesinin zirvesinde ise 55.18 Mbps ile İsveç yer aldı.

207 ülkenin yer aldığı listede ortalama internet hızında Türkiye ise 102. oldu. Rapora göre Türkiye'nin ortalama internet hızı ise son üç yılda kademeli olarak artış gösterdi ve 2017 yılında 3.96 Mbps, 2018 yılında 4.90 Mbps olarak ölçülen bu oran 2019 yılında 5.27 Mbps olarak hesaplandı.

HANGİ ÜLKEDE İNTERNET HIZI NE KADAR?

TÜRKİYE’NİN HIZI YÜZDE 7.5 ARTTI AMA...

Cable’ın 9 Mayıs 2018 ile 8 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan araştırmasında 207 ülke genişbant hızları çerçevesinde karşılaştırılıyor.

Rapora göre dünyada ortalama internet hızının bir önceki seneye göre yüzde 20.65 oranında arttığı görülüyor. 2019 yılında Türkiye’deki internet hızı ise bir önceki yıla göre yüzde 7.57 iyileşmesine rağmen dünya ortalamasının altında kalmış durumda.

Yüksek internet hızına sahip ülkelerin hızlarını geliştirmede daha iyi olduğunun altının çizilen raporda ayrıca dünyadaki ortalama genişbant indirme hızının geçen yıla göre yüzde 28.5 artış göstererek 59.45 megabite (Mbps) yükseldiği ve 5 GB büyüklüğündeki bir filmin Tayvan’da 6 dakika 2 saniyede indirilebildiği bilgisi de yer aldı.

Araştırmaya göre Türkiye’de ise aynı boyutlarda bir film 2 saat 9 dakikada indirilebiliyor.

‘EKONOMİYİ DE ETKİLİYOR’

Türkiye’nin yüksek bir internet hızına sahip olması için temel şart olan fiber altyapıya daha fazla yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olarak bu sıralamayı hak etmediğini vurguladı. Arıak’a göre düşük internet hızı başta ülke ekonomisi olmak üzere e-ticaret, sosyal ticaret gibi pek çok alanda olumsuz bir etki yaratıyor.

Türkiye’nin gelişmesi için iyi bir internet altyapısına ve yüksek hızda bir internete ihtiyaç duyduğunun altını çizen Arıak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesinde en önemli rolü internet oynuyor. İnternete erişimin artması insanların bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlıyor ve diğer ülke vatandaşlarıyla rekabet edebilmesinin önünü açıyor. İnternetin bu kadar büyük bir öneme sahip olduğu ülkemizde internet hızımızın bu kadar düşük olması bizi üzüyor. Hem özel hem de kamu tarafında bu konunun ele alınması gerekiyor. Her zaman yüksek internet hızı için daha fazla fiber altyapı ağına sahip olmamız gerektiğini aktarıyoruz. Burada başta sektör temsilcileri olmak üzere devlet yetkililerine ve şehirler özelinde belediye başkanlarına büyük görevler düşüyor.”