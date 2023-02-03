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Dünyanın en eski omurgalı beyni balık fosilinde tespit edildi

"İyi korunmuş bir omurgalı beyninin en eski örneği" 320 milyon yıllık bir balık fosilinde tespit edildi

Giriş: 03.02.2023 - 16:17 | Güncelleme: ABONE OL
Dünyanın en eski omurgalı beyni balık fosilinde tespit edildi
Kömür madeninde keşfedildi... 320 milyon yıllık!
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İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Trawden yakınlarındaki bir kömür madeninde 1925'te bulunan 320 milyon yıllık balık fosilinde, dünyanın en eski omurgalı beyni bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre bilim insanları 1925'ten beri Manchester Müzesi'nin arşivlerinde bulunan fosili bilgisayarlı tomografi taramasında inceleyince sır perdesi aralandı.

Birmingham ve Michigan Üniversitesi'ndeki ekiplerin yaptığı araştırma, kafatasının bir beyin ve kafatası sinirleri içerdiğini ortaya çıkardı.

MUHTEMELEN ETOBUR

Bu taramalardan yola çıkan bilim insanları, nesli tükenmiş balığın 15-20 santimetre arası uzunlukta olabileceğini belirtti. Araştırmacılar balığın muhtemelen bir etobur olduğunu düşündüklerini ekledi.

Paleontolog Dr. Sam Giles, beklenmedik bulgunun beyin evrimi konusunda şaşırtıcı fikirler verdiğini söyledi.

ÇÜRÜMEMESİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADILAR...

Birmingman Üniversitesi temsilcisi beyin gibi yumuşak dokuların normalde hızla çürüdüğünü ve çok nadiren fosilleştiğini ancak bu balığın muhtemelen az oksijen bulunan tortulara hızla gömülerek zarar görmediğini söyledi.

Kafatası fosilinin türünün bilinen tek örneği olduğu, bu nedenle çok titiz çalışıldığı ifade edildi.

Dr. Giles, üç boyutlu olarak korunmuş omurgalı beyninin beklenmedik bir şekilde bulunmasının, ışın yüzgeçli balıkların sinirsel anatomisi hakkında şaşırtıcı bir fikir verdiğini söyledi.

*Haberin temsili görseli Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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