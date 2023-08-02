Dünyadan Süper Ay manzaraları
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay dünyanın dört bir yanında görüntülendi
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda, normalden daha parlak ve büyük gözlemlediği Süper Ay, dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip edildi.
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Ağustos ayındaki iki Süper Ay'dan ilki Salı gecesi gökyüzünü süsledi.
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Süper Ay, genel olarak Dünya'ya normalden daha yakın olan bir dolunay olarak tanımlanır, gökyüzünde biraz daha parlak ve daha büyük görünmesini sağlar.
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Bir sonraki dolunayın 30 Ağustos gecesi görülmesi bekleniyor. Aynı ay içinde iki defa dolunay olduğu için Mavi Ay denen olay gerçekleşecek.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.