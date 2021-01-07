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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, " ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Demokrasi düşmanları Washington'daki bu katlanılamaz görüntüler karşısında keyif duyacaklardır." açıklamasını yaptı. Göstericilerin Kongre binasına girmesini eleştiren Maas, "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin." dedi.

Demokrasi düşmanlarının Washington'daki inanılmaz görüntüleri görmekten mutlu olduğunu belirten Maas, "Kışkırtıcı kelimeler Federal Meclis basamaklarında olduğu gibi şimdi de Kongrede şiddet eylemlerine dönüşüyor. Demokratik kurumlara yönelik küçümsemelerin etkisi yıkıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington DC’de şok edici sahneler var. Bu demokratik seçimin sonucuna herkes saygı duymalı" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Washington'daki olayları "ABD demokrasisine görülmemiş saldırı" şeklinde niteleyerek seçim sonucuna saygı çağrısı yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip."

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'de çıkan olayları "endişeyle" takip ettiğini belirterek, Amerika demokrasisinin gücüne güvendiğini bildirdi.

Sanchez, Twitter hesabından, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin açıklamada bulundu.

İspanya Başbakanı, "Washington'daki Kongre binasından gelen haberleri endişeyle takip ediyorum. Amerika demokrasisinin gücüne güveniyorum. Yeni Başkan Joe Biden, Amerikan halkını birleştirerek, gerilimi aşacaktır." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresi'ndeki olaylara ilişkin, "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır. Bunu kınıyorum." ifadesini kullanan Le Drian, ABD halkının iradesine ve oyuna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Donald Trump'ın Washington DC.'deki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girmiş, Kongre binası boşaltılırken, Fox News bina içerisinde bir kişinin silahla vurulduğunu bildirilmişti. Olaylar nedeniyle Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Virginia Valisi Ralph Northam, Washington'da çıkan şiddet olayları nedeniyle başkente Ulusal Muhafızları gönderme emrini verdiğini duyurdu.

CNN Int haberine göre, Kongre binasında yaşanan çatışmalarda birkaç polis memuru yaralandı, en az biri hastaneye sevk edildi.