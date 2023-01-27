Google'ın 12 aylık arama verileri kullanılarak oluşturulan harita ile kariyer değişikliği amacıyla en çok bilgi alınmak istenen meslekler ortaya çıktı

HABERTURK.COM

Zaman geçtikçe hayaller, istekler değişiyor. Küçük bir çocukken öğretmen olmak isteyenler, büyüdükçe hayallerinden vazgeçiyor, hiç aklında olmayan bir mesleklerle tanışıyor. Ya da dünya değiştikçe ortaya çıkan yeni meslek kollarıyla istekler farklı yöne ilerleyebiliyor. Üniversiteden mezun olduktan, gerçek hayatla yüzleştikten sonra mesleğini değiştiren ya da değiştirmek isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla... Peki dünyada en çok hangi mesleklerin hayali kuruluyor? En popüler meslekler hangileri? Google'ın 12 aylık arama verileri kullanılarak oluşturulan harita ile kariyer değişikliği amacıyla en çok bilgi alınmak istenen meslekler ortaya çıktı. Harita, göçmenlere yönelik finansal hizmetler sağlayan Remitly tarafından oluşturuldu. 200'e yakın iş türünü inceleyen şirket, yeni bir kariyer araştırmasıyla yaygın olarak ilişkilendirilen ifadeler için Google'ın arama hacmini analiz etti.

'NASIL PİLOT OLUNUR?' İLK SIRADA Listenin başında ise pilotluk var. 'Nasıl pilot olunur?' ve benzeri aramalar toplamda 930.630 arama ile İngiltere, ABD ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 25 ülkede ilk sırada yer alıyor. Raporda pilotluğun 'yüksek maaşı, iş olanakları ve seyahat fırsatlarıyla bilinen' bir meslek olduğu belirtildi. Yani pilotluk dünya genelinde hala pek çok kişinin çocukluk hayali olmaya devam ediyor! Hemen hemen herkesin bir gün olmak için hayalini kurduğu düşünülen 'astronot' mesleği ise listede yok.

YAZARLIK DÜNYA GENELİNDE OLDUKÇA POPÜLER... 'Yazarlık' ise 801.200 arama ile 2. sırada yer aldı. Hindistan, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 75 ülkede yazarlık mesleği zirvede. 3. sırada yer alan 'dansçı' ise dünya genelinde 278.720 arama ile Nijerya ve Gana'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde en çok aranan meslek...

'YOUTUBER'LIK 4. SIRADA 195.070 arama ile 'YouTuber' olmak Meksika ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde ilk sırada yer aldı. Dünya genelinde ise 4. sıraya yerleşti. 5. sıradaki girişimcilik ise 178.380 arama ile Lüksemburg ve Guatemala'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde en popüler meslek oldu.

TÜRKİYE'DE HANGİ MESLEK POPÜLER? Verilere göre dünya genelinde pilotluk ilk sırada yer alırken Türkiye'de en çok oyuncu olmanın hayali kuruluyor. 176.180 arama ile 6. sırada kendine yer bulan oyunculuk Türkiye ve Avusturya gibi ülkelerde ilk sırada. Etkileyici pazarlamanın öne çıkan işlerinden 'influencer' olmak 7. sırada ve İspanya, Venezuela, Arjantin gibi ülkelerde en çok aranan meslek. Öte yandan yazılımcı 8. sırada, şarkıcı 9. sırada ve öğretmen 10. sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA DURUM NASIL? Bölge bölge incelendiğinde Avrupa'da yazar olmak İskandinavya'nın yanı sıra Yunanistan gibi ülkelerde de ilk sırada yer alırken, Fransızlar en çok nasıl avukat olunacağı konusunda bilgi arıyor. Portekiz'de itfaiyeci olmak bir numarayken, Almanya'da profesör olmak hayal edilen iş.

BREZİLYA'DA İŞ İNSANI OLMAK İÇİN ARAŞTIRMA YAPILIYOR Kanadalılar en çok nasıl pilot olunacağı konusunda tavsiye ararken, Porto Riko, Guadeloupe ve Martinique'de avukatlık en popüler meslek. Bu arada, Honduras, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerde influencer olmak ilk sırada yer alıyor. Güney Amerika'da ise Brezilya'da iş insanı olmak bir numara olurken, Uruguay'da YouTuber olmak, Fransız Guyanası'nda ise avukat olmak ilk sırada!

FUTBOL ANTRENÖRLÜĞÜ MISIR'DA EN ÇOK ARANAN İŞ Afrika kıtasına gelindiğinde futbol antrenörlüğü Mısır'da en çok aranan iş olurken, Mali'de doktor olmak ilk sırada yer alıyor. Somalililerin en çok aradığı meslek ise bilim insanı olmak. Okyanusya bölgesine bakıldığında, Kuzey Mariana Adaları'nda uçuş görevlisi olmak, Tonga'da şarkıcı olmak ilk sırada yer alırken, Papua Yeni Gineliler en çok nasıl pilot olunacağına dair ipuçları arıyor.

LÜBNAN'DA KOMEDYEN, ÇİN'DE DİYETİSTEN OLMAK İSTENİYOR Asya ve Orta Doğu'ya geçildiğinde, şair olmak BAE, Suudi Arabistan, Yemen ve Umman'da ilk sırada yer alıyor. Türkmenistan'da en çok aranan iş unvanı 'çevirmenlik' iken, Lübnan'da ise komedyenlik. Çin'de diyetisyen, Tayland'da film yönetmeni olmak bir numara. Güney Koreliler ise en çok nasıl polis memuru olunacağı konusunda tavsiye arıyor. FUTBOL HALA ÇOK POPÜLER Araştırma aynı zamanda dünyanın en iyi spor mesleklerini de mercek altına aldı ve futbolcu olmanın dünya genelinde her yıl yaklaşık 60.000 arama ile ilk sırada olduğunu ortaya koydu. Güreşçi olmanın da sporda popüler mesleklerden biri olduğu gözlemlendi. DÜNYANIN EN ÇOK ARANAN MESLEKLERİ ŞU ŞEKİLDE: 1. Pilot - 930.630 arama 2. Yazar - 801.200 arama 3. Dansçı - 278.720 arama 4. YouTuber - 195.070 arama 5. Girişimci - 178.380 arama 6. Oyuncu - 176.180 arama 7. Influencer - 159.180 arama 8. Programcı - 125.310 arama 9. Şarkıcı - 121.430 arama 10. Öğretmen - 114.950 arama 11. DJ - 112.360 arama 12. Blogger - 104.600 arama 13. Doktor - 104.080 arama 14. Profesör - 91.400 arama 15. Uçuş görevlisi - 88.240 arama 16. İtfaiyeci - 84.300 arama 17. Hakim - 83.800 arama 18. Avukat (Lawyer) - 79.470 arama 19. Hukukçu (Attorney) - 74.030 arama 20. Psikolog - 66.750 arama

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