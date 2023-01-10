Ünlü CEO'dan '4 gün ofiste çalışma' mesajı

Adım, Disney'i 15 yıl CEO olarak yönettikten sonra emekli olan Iger'ın kısa bir aranın ardından geri getirilmesinin hemen ardından geldi.

COVID-19 salgını sırasında, evden çalışma sistemi benimsenmiş ve bu belirli birimlerde hibrit benzeri bir modele evrilmişti. ABD'li işletmeler Snap, Tesla ve Goldman Sachs çalışanlarından ofise geri dönmelerini isterken, diğer birçok şirket hibrit çalışmaya devam ediyor. Eylül ayında Apple, çalışanlarına haftada üç gün ofise dönmelerini söylerken, Twitter'ın sahibi Elon Musk, Kasım ayında neredeyse tüm çalışanlarına haftada beş gün ofise dönmelerini emretti.

Citi ve HSBC, hibrit çalışmayı kalıcı hale getirme sözü veren bankalar arasında yer alsa da bazı birimler hala ofiste çalışıyor.

Çoğu yönetici, esnek çalışmanın üretkenliğe yardımcı olduğuna inanıyor.

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