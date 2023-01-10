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Dünyaca ünlü CEO'dan '4 gün ofiste çalışma' mesajı

Disney CEO'su Bob Iger, çalışanlarına Pazartesi'den Perşembe'ye haftada 4 gün ofise dönmeleri konusunda mail gönderdi.

Giriş: 10.01.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Dünyaca ünlü CEO'dan '4 gün ofiste çalışma' mesajı
Ünlü CEO'dan '4 gün ofiste çalışma' mesajı
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The Guardian'ın haberine göre Disney'in patronu, evden çalışan çalışanlarına Mart ayının başından itibaren haftada dört gün ofise dönmelerini söyledi.

CEO Bob Iger mailine "Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde şirketteki ekiplerle toplantılar yaparken, birlikte çalıştığınız insanlarla birlikte olmanın muazzam değerini hatırladım" diyerek başladı.

Iger açıklamasına şöyle devam etti; "Birçok kez söylediğimi duymuşsunuzdur, yaratıcılık bizim kim olduğumuzun ve Disney'de ne yaptığımızın kalbi ve ruhudur. Ve bizim işimiz gibi yaratıcılıkla dolu bir işte, fiziksel olarak bir arada olmanın getirdiği bağlantı kurma, gözlemleme ve yaratma yeteneğinin ve de profesyonel olarak büyüme fırsatının yerini hiçbir şey tutamaz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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