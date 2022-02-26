Rusya'ya hava sahasını kapattılar

Son dakika haberler... Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanı Taavi Aas, bir sözcüsü aracılığıyla kamu yayıncısı ERR'ye yaptığı açıklamada, Estonya'nın, tüm Rus hava yollarının ülkenin hava sahasını kullanmasını yasaklayacağını açıkladı.
Romanya Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada ise, 22 Aralık 1976'da dönemin Romanya hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında Bükreş'te imzalanan sivil hava taşımacılığına ilişkin anlaşmanın askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, ülkenin hava sahasının bugünden itibaren Rusya'dan acil ve insani yardım uçuşları hariç, transit de dahil tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi.
ALMANYA
Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacak.
AVUSTURYA
Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler, ülkesinin hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını duyurdu.
Gewessler, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avusturya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya hava sahasını kapatma kararını desteklediğini ifade etti.
Birlikte hareket edildiğinde alınan yaptırım kararlarının etkili olacağını vurgulayan Gewessler, bütün kararların en hızlı şekilde uygulanmasının önemli olduğuna dikkati çekti.
Gewessler, ülkesinin gerekli bütün önlemleri aldığını belirterek, "Avusturya, alınan karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını hemen kapatacak." ifadesini kullandı.
İTALYA
İtalya da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını açıkladı.
BELÇİKA
Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.
De Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.
Belçika Başbakanı dün de Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirmiş, bu kapsamda 2 bin otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklamıştı.
Belçika'nın ayrıca gelecek dönemde de NATO gücü kapsamında Romanya'ya 300 asker göndereceği kaydedilmişti.
FİNLANDİYA
Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.
Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Finlandiya Ulaştırma Bakanı Timo Harakka, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın, Rus uçaklarının ülkesinin hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandığını açıkladı.
Söz konusu yasağın "kısa bir süre sonra" yürürlüğe gireceğini belirten Harakka, net tarih vermedi.
Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik sınırı bulunuyor.
İZLANDA
İzlanda Dışişleri Bakanlığı, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı aldığını açıkladı.
DANİMARKA
Danimarka Dışişleri Bakanı, Danimarka'nın Rus uçaklarına hava sahasını kapatacağını bildirdi.
"AVRUPA HAVA SAHASI RUS UÇAKLARINA KAPATILMALI"
AA'da yer alan son dakika haberine göre Baltık ülkelerindeki meslektaşlarına çağrıda bulunan Aas, Avrupa hava sahasının Rusya'ya kapatılmasını istedi. Aas, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında Avrupa birlik ve kararlı olmalı" ifadesini kullandı.
Merkezi Litvanya'da bulunan bir firma da Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'daki marketlerinde Rusya ve Belarus'a ait tüm gıda ve tüketim malzemelerini raflardan kaldırma kararı aldığını duyurdu.
ÇEKYA DA HAVA SAHASINI KAPATTI
Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkelere dahil olduklarını duyurdu.
POLONYA VE MOLDOVA DA KAPATMIŞTI
Kupka, tüm Rus hava taşıyıcılarının Çekya'ya ait bölgeyi kullanmasına son verdiklerini açıkladı. Daha önce Polonya ve Moldova hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmıştı. İngiltere ise Rus özel jetlerine hava sahasını kapatmıştı.
HAVA SAHASINI KAPATAN ÜLKE SAYISI 15 OLDU
Öte yandan işgal harekatının 4'üncü gününde Almanya, Avusturya, Finlandiya, Belçika, İzlanda İngiltere, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çekya, Ukrayna, Slovenya, Romanya ve Bulgaristan'ın hava sahası Rusya'ya kapatılmış oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!