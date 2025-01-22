Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar belli oldu. Halka arz büyüklüğü 3 milyar TL olarak belirlenen şirket, talep toplama sürecinin ardından 'DNYVA' hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Dünya Varlık halka arz ne zaman? Dünya Varlık halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, DNYVA halka arz tarihi, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayısı ile ilgili detaylı bilgiler...