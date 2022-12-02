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''Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük kriz dönemindeyiz''

Şişecam CEO’su Görkem Elverici “Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük kriz dönemindeyiz" dedi. Elverici, likidite sıkıntısının sektörlerde sistematik risklerin çıkmasına neden olabileceğini belirtti

Giriş: 02.12.2022 - 18:06 | Güncelleme: ABONE OL
''Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük kriz dönemindeyiz''

BllombergHT'nin haberine göre Şişecam CEO’su Görkem Elverici “Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük kriz dönemindeyiz. Kuvvetle muhtemel de daha en kötüyü yaşamamış durumdayız” dedi.

Risklerle birlikte birçok fırsatın da ortaya çıkacağını ifade eden Elverici “Doğru strateji oluşturmak tüm genel müdürler açısından en önemli beklenti. Dünya, pandemiden ilk çıkmaya başladığı 2020’nin ikinci yarısından itibaren aslında güçlü bir piyasa yaşıyor. Taleplerin güçlü olması çok önemliydi. Resesyon sinyalleriyle talep tüm dünyada yavaşlıyor. Bu talepleri doğru maliyetlerle yönetebilmek, doğru kârlılıkları sağlayabilmek önümüzdeki dönem açısından en kritik unsur olacak. Öte yandan likidite sıkıntısı sektörlerde sistematik risklerin çıkmasına neden olabilir” diye konuştu.

Elverici, teknoloji yatırımları istikrar isteyen yatırımlar olduğunu ifade etti.

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