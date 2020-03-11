Dünyanın dört bir yanına dağılan koronavirüs salgını sonrası harekete geçen Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınını pandemi ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü geçmişte H1N1 virüsünün (domuz gribi) insandan insana bulaşması ve hasta sayısında artış ile birlikte pandemi alarmını vermişti.

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