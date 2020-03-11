Dünyanın dört bir yanına dağılan koronavirüs salgını sonrası harekete geçen Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınını pandemi ilan etti. Aynı şekilde domuz gribinde de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi alarmı verilmişti. Peki Pandemi nedir? Pandemi ne anlama geliyor? İşte haberin ayrıntıları...

PANDEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Pandemi, eski Yunanca'dan παν tüm anlamına gelenpan ile insanlar anlamına gelendemos'dan türetilmiştir.

PANDEMİ NEDİR? NE DEMEK?

Salgın çok küçük alanda, lokal bölgede insan grupları arasında yayılırsa bunun adı endemidir. Çin'de başladığında ilk başladığında endemi, eyalete bulaştığında epidemi olmuştur. Tüm dünyaya yayıldığında bunu artık pandemi olarak tanımlarız. Yani küçük, orta, büyük olma hali. Dünya Sağlık Örgütü, artık bu salgın dünyada her yere buluşabilir anlamında pandemi demiştir.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamasına göre bir pandemik ancak aşağıdaki Üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:

Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı

Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması

Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin, kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır (Bazı kanser türlerinin bulaşıcı etmenler tarafından ortaya çıkabildiği unutulmamalıdır)