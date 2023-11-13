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        Haberler Sağlık Dünya Rejeneratif Tıp Kongresinde önemli işbirliği

        Dünya Rejeneratif Tıp Kongresinde önemli işbirliği

        Dünya Rejeneratif Tıp Kongresinde iki kurum stratejik bir ortaklığa imza attı. İşbirliği Protokolü ile Rejeneratif Tıp Alanında (Yenileyici Tıp) araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 18:00 Güncelleme: 13.11.2023 - 18:00
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        Dünya Rejeneratif Tıp Kongresinde önemli işbirliği
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        Hastalık, travma veya doğuştan gelen sorunlar gibi çeşitli nedenlerden dolayı zarar görmüş doku veya organların normal işlevlerine dönmelerini sağlamak amacı ile insan veya hayvan hücrelerini, dokularını veya organlarını değiştirmeyi, onarmayı ya da yeniden büyütmeyi amaçlayan rejeneratif (yenileyici) tıp alanında en iyi uzmanlar İstanbul’da düzenlenen Dünya Rejeneratif Tıp Kongresi’nde bir araya geldi.

        Amerika Birleşik Devletleri merkezli Global Stem Cells Group ile Türkiye'de rejeneratif tıp alanında tanınan StemBio, stratejik bir ortaklığa imza attı.

        Global Stem Cells Group Kurucusu Benito Novas, "StemBio ile stratejik bir işbirliği yapmaktan ve onların rejeneratif tıp alanındaki uzmanlığından yararlanmaktan heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği, araştırma ve geliştirmeyi hızlandırmayı, klinik denemeler yapmayı ve rejeneratif tıbbın ilerlemesi için yeni ürünler ve protokoller oluşturmayı hedeflemektedir. Bu ortaklık, toplum sağlığı için son teknoloji rejeneratif çözümler sunma misyonumuzu hızlandıracaktır" dedi.

        StemBio CEO’su İlker Halbutoğulları ise şu bilgileri paylaştı: “Bu işbirliği, rejeneratif tıp alanındaki iki güçlü oyuncuyu bir araya getirerek, çoklu merkezlerde legal otoritelerden izin alınarak rejeneratif tedavilerin araştırma, geliştirme ve uygulanmasında bir çığır açmayı amaçlamaktadır. StemBio ve Global Stem Cells Group'un bir araya getirdiği uzmanlık ve kaynaklar, rejeneratif bakımda inovasyon ve gelişmeleri sürdürmeyi hedefleyerek dünya genelindeki hastalara fayda sağlayacaktır.

        StemBio, Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından ATMP (İleri Tedavi Ürünleri) ürünleri için GMP (İyi Üretim Uygulamaları) yetkisi almış, Kemik, Adipoz, Umbilikal Kordon gibi farklı kaynaklardan Mezenkimal Kök Hücre(MKH) ve daha fazlasını içeren rejeneratif tıp için gerekli lisanslara sahip, son teknoloji altyapıya sahip bir kuruluştur."

        StemBio ve Global Stem Cells Group iş birlikleri sayesinde kolektif uzmanlığı ve kaynaklarını kullanarak, rejeneratif bakımda yenilikçiliği ve ilerlemeleri teşvik ederek dünya çapında hastalara fayda sağlamaya hazırlanıyor.

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        #Dünya Rejeneratif Tıp Kongresi
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